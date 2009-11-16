Словакия прервала автобусное сообщение с Украиной

15 ноября стало известно, что Словакия из-за угрозы распространения эпидемии гриппа A/H1N1 прервала регулярное автобусное сообщение с Украиной.

"Пассажирские маршруты будут восстановлены, когда эпидемиологическая ситуация в этой стране улучшится", - сообщил пресс-секретарь министерства транспорта Словакии Станислав Юрикович.

Братислава ранее закрыла большинство автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Открытым остается только КПП близ населенного пункта Вишне-Немецке. Прибывающие с Украины проходят жесткий медицинский контроль. Гражданам с признаками гриппа власти отказывают во въезде в республику, сообщает Газета.ru.