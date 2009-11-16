Барак Обама прибыл в Китай
08:30, 16 ноября 2009Разное
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В рамках азиатского турне
Барак Обама прибыл в Китай в рамках своего первого азиатского турне в качестве президента США.
Обама начал это турне в пятницу 13 ноября посещением Токио, а затем побывал в Сингапуре, где принял участие в саммите АТЭС.
Китайская часть турне президента Обамы началась в Шанхае.
В понедельник президент США проведет переговоры с городскими властями. В мэрии Шанхая также пройдет встреча Обамы с молодежью.
Затем Барак Обама направится в Пекин, где состоятся его переговоры с китайским лидером Ху Цзиньтао.
По словам корреспондента Би-би-си, Обама постарается добиться большей поддержи со стороны Китая в том, что касается сдерживания Ирана и Северной Кореи.
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