Барак Обама прибыл в Китай в рамках своего первого азиатского турне в качестве президента США.

Обама начал это турне в пятницу 13 ноября посещением Токио, а затем побывал в Сингапуре, где принял участие в саммите АТЭС.

Китайская часть турне президента Обамы началась в Шанхае.

В понедельник президент США проведет переговоры с городскими властями. В мэрии Шанхая также пройдет встреча Обамы с молодежью.

Затем Барак Обама направится в Пекин, где состоятся его переговоры с китайским лидером Ху Цзиньтао.

По словам корреспондента Би-би-си, Обама постарается добиться большей поддержи со стороны Китая в том, что касается сдерживания Ирана и Северной Кореи.