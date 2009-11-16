При пожаре на военных складах в Ульяновске пострадало 60 человек

Число пострадавших при взрывах на военных складах в Ульяновске возросло до 60 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Взрывы начались 13 ноября днем на складе боеприпасов 31-го арсенала Минобороны. Пожар ликвидировали в ночь на субботу. Два человека погибли. Ранее сообщалось о 44 пострадавших.

В пятницу вечером было возбуждено уголовное дело. "В настоящий момент за медицинской помощью обратились 60 человек", - сообщил губернатору Сергею Морозову и главкому ВМФ РФ Владимиру Высоцкому министр здравоохранения области Владимир Петров.

По его словам, шестеро пострадавших госпитализированы. Один находится в областной больнице, пятеро - в центральной городской. "Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении. Морозов и Высоцкий посетили больных в центральной горбольнице, сообщает РИА Новости.