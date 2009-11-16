ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Коломойский угрожает нормальным отношениям с Россией?», в котором пишет – вытеснение российских конкурентов c украинского нефтяного рынка группой "Приват" Игоря Коломойского обеспечивает "Привату" исключительное положение на рынке, но грозит стране потерей главных нефтяных потоков. Напомним, структуры, представляющие интересы группы "Приват", лишили принадлежащий "ЛУКОЙЛу" Одесский НПЗ доступа к сырью, что может окончательно выдавить российских нефтяников с украинского рынка. Ранее "Приват" добился того, что Татарстан потерял свою долю в "Укртатнафте", которой принадлежит Кременчугский НПЗ…

http://delo.ua/biznes/ukraina/kolomojskij-ugrozhaet-normalnym-otnoshenijam-s-rossiej-133905/

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Также «Дело» в материале «Долги энергетиков растут вместе с запасами угля» пишет - энергетики накопили рекордные запасы угля, а их задолженность перед угледобывающими предприятиями превысила миллиард гривень. Однако правительство вынуждает генерирующие компании продолжать выкупать излишки топлива на рынке…

http://delo.ua/biznes/rynki/dolgi-energetikov-rastut-vmeste-s-zapasami-133938/

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«Дело» в публикации «Украинский фондовый рынок бьет рекорды» пишет - прошлая неделя оказалась щедрой на рекорды. Так, 12 ноября индекс Украинской биржи (УБ) впервые в своей истории преодолел отметку в 1600 пунктов, а днем ранее на этой же бирже был зафиксирован максимальный объем торгов акциями — 59,7 млн. грн. Индекс УБ за период с 9 по 13 ноября вырос на 3,4%, а индикатор, рассчитываемый биржей ПФТС, увеличился на 2,8%. Основным драйвером роста украинских индексов традиционно выступил позитивный новостной фон мировых рынков капитала. Даже отказ миссии МВФ от выдачи Украине четвертого транша до завершения президентских выборов не смог остановить «бычий» настрой местных торговцев…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrainskij-fondovyj-rynok-bet-rekordy-133942/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство оштрафует Крым» пишет – Кабинет министров намерен взыскать с Автономной Республики Крым в госбюджет свыше 100 млн. грн., которые Верховный Совет Крыма пообещал вернуть производителям алкогольных товаров. В правительстве уверены, что Крым не имеет права возвращать акциз или его часть плательщикам. Однако крымские власти уже предупредили, что не будут выполнять решение Кабмина. По мнению экспертов, крымское правительство может выделить эти средства производителям в виде бюджетных программ развития, избежав таким образом штрафных санкций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1275724

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Россия потребовала стопроцентных гарантий» пишет – Россия предоставила Украине свой вариант новых газовых соглашений, предложив рассматривать все спорные вопросы в Арбитражном суде Москвы. Это и ряд других требований, содержащихся в документе, по мнению экспертов, являются заведомо невыполнимыми и призваны не допустить пересмотра действующих договоренностей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1275730

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Банк "Арма" остался без поддержки» пишет - истек срок моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "Арма". За время его действия временная администрация не смогла привлечь инвесторов и подала прошение о ликвидации банка. Но в Нацбанке верят, что смогут найти покупателя на убыточный банк. На это у них есть еще пять месяцев. Если ликвидация "Армы" станет неизбежной, юридические лица смогут вернуть вклады на 95 млн. грн. только путем получения прав требования к заемщикам банка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1275714

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Издание «Экономические известия» в публикации «Химики разгоняют селитру» пишет - отсутствие российского импорта повышает стоимость удобрений. Производители аммиачной селитры, уверовав в спрос на конечном рынке и вздохнув с облегчением после уменьшения импортных поставок, поднимают цены для отечественного потребителя…

http://eizvestia.com/markets/full/4185562

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«Экономические известия» в публикации «Вымывание капитала» пишут - данные НБУ о финансовом состоянии банков не внушают оптимизма. По итогам девяти месяцев резервы системы под обесценивание выданных кредитов выросли в шесть раз и составляют практически половину банковского капитала. Эксперты считают, что если государственные органы не изменят подходы к определению уровня платежеспособности заемщиков и не примут меры для защиты интересов кредиторов, к началу будущего года банковская система выйдет с нулевым регулятивным капиталом. Это означает, что кредитование в банковскую систему пока не вернется…

http://eizvestia.com/fin/full/4185565

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«Газета по-киевски» в материале «Украинцы и кризис: неприятность эту мы пережили» пишет – почти для половины жителей нашей страны этот год оказался более тяжелым, чем они думали. 39% примерно таким себе кризис и представляли. А вот 10% наших сограждан признались, что год для них прошел даже легче, чем они ожидали. Таковы результаты опроса «Украинцы и кризис», проведенного социологической компанией Research and Branding Group. Ответы респондентов отличались в зависимости от региона их проживания…

http://mycityua.com/articles/country/2009/11/16/071150.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Балога вернется к Ющенко» пишет – экс-глава Секретариата Президента может присоединиться к штабу предвыборной кампании Виктора Ющенко…

http://www.segodnya.ua/news/14094362.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путинские этажи» пишет – правительство России собралось развивать малоэтажное строительство. Строители довольны и обещают, что цена квадратного метра может не превысить 30 000 руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/16/218904

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Издание «Известия» в публикации «Украина помогла «Южному потоку» пишет – к участию в проекте "Южный поток" подключится Словения. Главы правительств Владимир Путин и Борут Пахор собираются подписать документ, разрешающий прохождение газопровода по территории этого государства. Казалось бы, реализации проекта больше ничто не мешает. Ведь в минувшую среду Австрия пообещала ускорить подписание аналогичного документа по участию в "Южном потоке". Однако, по мнению аналитиков, главный враг проекта - это время. Чем быстрее "Газпром" начнет строить, тем лучше. А как раз со сроками не все ясно. Очередная газовая склока с Украиной - хороший фон для принятия решений о строительстве "Южного потока". По этому газопроводу российский газ будет поставляться в Европу, минуя Киев. Как только проект заработает, проблем с газовыми поставками поубавится и у России, и у европейских потребителей…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135294/

(УНИАН)