БЮТ инициирует создание ВСК по расследованию закупок лекарств

Фракция БЮТ инициирует создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию ситуации вокруг закупок медицинского оборудования и лекарств за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, такое предложение высказано в поддержку заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости создания специальной межведомственной рабочей группы для изучения ценовой политики при закупке медицинского оборудования, лекарств и вакцин за бюджетные средства.

При этом, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, фракция БЮТ предлагает проверить вопрос медицинских закупок за 2007, 2008 и 2009 годы и отстранить от исполнения обязанностей тех людей, которые имеют отношение к закупкам. «Нужно отстранить мародеров, которые сейчас занимаются непосредственно закупками», - сказал он.