АМК: цены на лекарства против гриппа снизились

Антимонопольный комитет Украины констатирует снижение цен на лекарства против гриппа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его данным, на сегодняшний день АМК возбудил около 80 дел относительно участников рынка лекарств и лекарственных средств. Как отметил он, комитет уже принимает первые решения и обнародует информацию после обобщения всех данных.

«Но сегодня можно констатировать, что по всей территории Украины под влиянием решения АМК происходит снижение цен на лекарства так называемой гриппозной группы», - отметил руководитель ведомства.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что большие предприятия, которые охватывают десятки или сотни аптек, пошли на сотрудничество с АМК и с пониманием относятся к требованиям комитета относительно снижения цен до экономически обоснованного уровня. «И это дает основания говорить о том, что государство контролирует этот рынок», - сказал он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также отметил, что продолжается сбор информации и отработка данных относительно расследования повышения цен на лимоны, чеснок и лук. «При расследовании на рынке лимонов, чеснока и лука действительно мы выявили субъекты хозяйствования, причастные к этим нарушениям (повышение цен – УНИАН) – это и отдельные оптовые поставщики, и определенные большие торговые сети. Я не называю имена потому, что официальная информация из Украины еще поступает в АМК», - отметил он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО также констатировал, что решения АМК повлияли на снижение цен на лимоны по всей Украине.