ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в ОПК, авиапроме и АПК

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в развитии отношений с Украиной в военной, авиационной и сельскохозяйственной сферах.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом в начале встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО заявил Президент ОАЭ Халиф бин Заид АЛЬ-НАГАЯН.

В начале встречи Президент ОАЭ заявил, что рад принимать делегацию дружественной Украины и выразил надежду, что двустороннее сотрудничество Объединенных Арабских Эмиратов и Украины будет развиваться во многих сферах. В частности, Халиф бин Заид АЛЬ-НАГАЯН выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в военной и авиационной сферах, а также в расширении сотрудничества в отрасли сельского хозяйства. Он предложил создать межправительственную комиссию, которая будет заниматься этими вопросами.

В свою очередь Президент Украины В.ЮЩЕНКО предложил провести первое заседание этой комиссии в следующем месяце в Киеве.

Глава Украинского государства также выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина имеет наибольший товарооборот с ОАЭ по сравнению с другими странами региона.

В.ЮЩЕНКО пригласил Халифа бин Заид АЛЬ-НАГАЯНА посетить Украину с визитом.

После завершения расширенной встречи начались переговоры глав двух государств в формате «тет-а-тет».