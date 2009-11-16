Главное на 16 ноября

Хроника дня

*** Главные новости первой половины дня: парламет в четверг рассмотрит проект госбюджета на 2010 г.; падение ВВП Украины в ІII квартале замедлилось на 2%; спад промпроизводства в октябре составил 6,2%; RosUkrEnergo в 4 раза увеличило сумму иска к «Нафтогазу» по спорным 11 млрд. куб. м

Бюджет: Парламет в четверг рассмотрит проект госбюджета на 2010 г. Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2010 год в четверг, 19 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Однако, по его словам, рассмотрение состоится только при условии, что не появятся поводы для блокирования этого вопроса. «Я это чувствую, что вбрасываются некоторые предложения, надуманные поводы для того, чтобы не рассматривать этот вопрос», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам председателя ВР, в пятницу у него была встреча с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, во время которой обсуждался этот вопрос. «Премьер-министр понимает, что мы должны продолжать работу над бюджетом и искать приемлемое решение, которое бы исходило из потребностей страны», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что если бюджет-2010 будет принят после завершения избирательной кампании, то он в социальном плане будет намного хуже, чем есть сегодня.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, в пакете с проектом госбюджета на 2010 год должна рассматриваться и программа деятельности правительства.

В то же время фракция БЮТ предлагает парламенту не рассматривать на этой неделе проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции заявил на Согласительном совете первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, это связано с тем, что до сих пор нет окончательных выводов профильного комитета, поскольку к проекту госбюджета поступило более тысячи поправок. «Необходимо все это сбалансировать и не делать бюджет заложником политического противостояния», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также сказал, что БЮТ на этой неделе предлагает не рассматривать проект программы действий правительства и проект Бюджетного кодекса.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что поддержка этого предложения может быть материализована только через голосование в сессионном зале.

ПР настаивает на рассмотрении проекта бюджета-2010 в ВР на этой неделе

Фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы проект закона «О государственном бюджете Украины на 2010 год» был рассмотрен в Верховной Раде Украины на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, необходимо все сделать для того, чтобы «на этой неделе рассмотреть проект бюджета и направить его на доработку правительства». Он отметил, что правительство обязано будет в определенные законодательством сроки подать проект закона о бюджете в парламент.

А.ЕФРЕМОВ подверг критике действия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно бюджета на 2010 год. Он отметил, что действия правительства и заявления Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствуют о том, что «правительство не желает принимать бюджет».

Он отметил, что для Ю.ТИМОШЕНКО более «привычно работать в ручном режиме, и ей (Ю.Тимошенко – УНИАН) законы вообще не писаны в нашем государстве». «Но я не считаю, что это положительный пример, на который мы должны ориентироваться», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в который раз обратился к лидерам фракций БЮТ и Партии регионов по поводу того, чтобы на заседаниях Комитета ВР по вопросам бюджета присутствовали члены их фракций.

По словам В.ЛИТВИНА, на заседание приходят представители фракций КПУ и Блока Литвина, а от фракций БЮТ и Партии регионов приходит по одному-два «наблюдателя».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН обратился в парламент от имени фракции БЮТ с предложением не рассматривать на этой неделе проект государственного бюджета на 2010 год.

Макропоказатели: Падение ВВП Украины в ІII квартале замедлилось на 2% против аналоичного периода 2008г.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-сентябре текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 15,9% против 17,8% в первом полугодии т.г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«ВВП за ІІІ квартал т.г. в постоянных ценах 2007 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, составил 84,1%» - сообщается на сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября т.г. Госкомстат уточнил показатель спада ВВП Украины во II квартале с 18% до 17,8%.

Справка УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

По прогнозам Кабинета министров, рост ВВП Украины в 2011 году составит 5,4%, в 2012 году - 7,2%, в 2013 - 6,5%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 9,2% в 2011 году, 7,9% - в 2012 году, 5,5% - в 2013 году. Рост цен производителей ожидается на уровне 12,9% (декабрь к декабрю) - в 2011 году, 10,3% - в 2012 году и 9,5% - в 2013 году.

Согласно постановлению №973 от 12 сентября 2009 года, КМУ прогнозирует в 2010 г. инфляцию 9,7% и рост ВВП - 3,7%.

В Украине спад промпроизводства в октябре 2009 г. по сравнению с октябрем 2008 г. составил 6,2%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-октябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 26,4%.

В октябре против сентября т.г. зафиксирован рост на уровне 5%.

Согласно сообщению Госкомстата, спад объемов промпроизводства в октябре т.г. против октября 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 0,1% (в октябре к сентябрю т.г. – рост 0,9%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 11,1% (к сентябрю – спад 4,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 6,7% (к сентябрю – рост 4,8%).

В обрабатывающей промышленности снижение объемов производства в октябре т.г., по сравнению с октябрем-2008, составило 9,6% (по сравнению с сентябрем 2009 г. – рост 5,2%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 5% (к сентябрю – рост 15,7%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 22% (к сентябрю – рост 1,1%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 24,1% (к сентябрю – рост 1,1%), в производстве кожи, изделий из нее – 12,2% (к сентябрю – рост 1,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в октябре т.г. против октября-2008 составил 8,6% (к сентябрю т.г. – рост 3,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 18,3% (к сентябрю – спад 4,9%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 30,6% (к сентябрю – спад 14,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано снижение объемов производства на 8,7% (к сентябрю – рост 3,5%), в том числе в химическом производстве – 7,2% (к сентябрю – рост 7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 13% (к сентябрю – спад 5,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 25,7% (к сентябрю – рост 0,8%).

В Госкомстате сообщили, что в октябре т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с октябрем 2008 года, рост производства составил 16,2% (к сентябрю т.г. – рост 7,3%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 34,5% (к сентябрю – рост 1,9%), в частности в производстве машин и оборудования – 16,4% (к сентябрю – рост 6,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 19,7% (к сентябрю – спад 1,5%), в производстве транспортного оборудования – 53,6% (к сентябрю – спад 0,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 5,5% (к сентябрю – рост 11,4%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в январе-сентябре 2009 года уменьшилось в 9,5 раза – до 1 млрд. 079,5 млн. долл. США против 10 млрд. 217,4 млн. долл. в январе-сентябре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4 млрд. 092,1 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3 млрд. 012,6 млн. против 14 млрд. 340,1 млн. долл. и 4 млрд. 122,7 долл. соответственно в январе-сентябре 2008 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-сентябре 2009 года уменьшился до 35 млрд. 399 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 72 млрд. 683,7 млн. долл.), причем импорт товаров составил 31 млрд. 570,3 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 67 млрд. 903,4 млн. долл.), импорт услуг – 3 млрд. 828,7 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 4 млрд. 780,3 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре т.г. уменьшился до 34 млрд. 319,5 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 62 млрд. 466,3 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 27 млн. 478,2 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 53 млрд. 563,3 млн. долл.), экспорт услуг – 6 млрд. 841,3 млн. долл. (за 9 мес. 2008 года – 8 млрд. 903 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.

ТЭК: Газпром пока не будет штрафовать Украину за недобор газа - Медведев

Российский "Газпром" пока не намерен применять штрафные санкции к Украине за недобор газа.

Об этом российским информационным агентствам, как передает ВВС, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

Он сказал, что Газпром сейчас не будет взимать штрафные санкции с "Нафтогаза" «с учетом тяжелой экономической ситуации» в Украине, отметив, что "Газпром" имеет на это «полное контрактное право.»

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Сингапуре, А.МЕДВЕДЕВ сказал, что Россия надеется, что Украина полностью обеспечит оплату российского газа «по контракту».

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 ноября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала провокационным заявление о возможности наложения штрафа на НАК «Нафтогаз Украины» за недобор российского газа.

Премьер-министр отметила, что на сегодняшний день между премьерами Украины и России достигнута договоренность о том, что российская сторона не будет предъявлять никаких штрафных санкций к Украине за недобор природного газа по итогам года.

6 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил, что Украине могут предъявить штрафные санкции в размере свыше 7,8 млрд. американских долларов за недобор российского газа.

RosUkrEnergo в 4 раза увеличило сумму иска к «Нафтогазу» по спорным 11 млрд. куб. м газа

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) увеличила сумму иску к НАК «Нафтогаз Украины» по спорным 11 млрд. куб. м газа вчетверо – до 8,26 млрд. долл. США.

Об этом пишет российская газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к акционерам швейцарской компании.

По словам источников газеты, уточненное исковое заявление подано в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) 12 ноября т.г. и будет рассмотрено 18 января 2010 г.

Новая исковая сумма включает возмещение стоимости 11 млрд. куб. м газа (4,95 млрд. долл.), штраф (10%), проценты за несвоевременную предоплату (386,2 млн. долл.), задолженность за неотобранный газ (747 млн. долл.), штрафы за невыполнение заявок на закачку в 2008 г. (447,98 млн. долл.), штрафы за невыполнение заявок на отбор в 2008 г. (57,3 млн. долл.), процент за несвоевременную оплату в 2006 г. (54,6 млн. долл.), штрафы за невыполнение заявок в 2007-2008 гг. (74,56 млн. долл.) и т.д.

По словам источника газеты, близкого к «Нафтогазу Украины», в украинском госхолдинге ознакомились с новыми исковыми требованиями и сейчас «пытаются их осмыслить».

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что в Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo о возмещении 11 млрд. куб. м газа.

По словам И.ДИДЕНКО, 24 марта состоялось организационное заседание Стокгольмского трибунала, на котором были оглашены все иски компаний, предъявленные друг к другу.

«Со стороны RosUkrEnergo есть иски к «Нафтогазу Украины» по поводу 55 млн., 20 млн. и 600 млн. долл. Еще есть иски встречные от НАК «Нафтогаз Украины» к RosUkrEnergo. А именно: на 62 млн. и 118 млн. за разрыв транспортного контракта и контракта на хранение газа. Вот уже как минимум семь исков между нами. Названные мною иски сгруппированы, два из них объединены в один процесс и будут рассматриваться этим летом, решения по ним будут в следующем году. Остальные будут рассматриваться только в следующем году, и потом только будут по ним решения», – заявил И.ДИДЕНКО.

В то же время он не конкретизировал, какие именно иски объединены, и в чем суть претензий компании RosUkrEnergo.

Ранее ОАО «Газпром» опровергло информацию о том, что поддержало иск RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитражном суде.

РФ с 1 декабря может увеличить экспортную пошлину на нефть до 271 долл. за т

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря, скорее всего, вырастет до 271 доллара за тонну с нынешних 231,2 доллара за тонну, следует из формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе.

"Средняя цена мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила 75,97881 доллара за баррель",- сказал РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович. Таким образом, исходя из формулы, предельная ставка пошлины с декабря может составить 271,095 доллара за тонну и, скорее всего, будет установлена на уровне 271 доллар за тонну.

Ставка пошлины на нефтепродукты с декабря также повысится. На светлые нефтепродукты она будет составлять 194,9 доллара за тонну против 168,1 доллара за тонну, установленных в ноябре, на темные - 105 долларов за тонну против нынешних 90,5 доллара за тонну. Окончательную ставку пошлины устанавливает соответствующим постановлением правительство РФ. Сакович отметил также, что средняя цена на нефть в ноябре пока составляет примерно 76,1 доллара за баррель. Экспортная пошлина же, которая установлена в ноябре, рассчитывалась, когда средняя цена составляла 67 долларов за баррель. "Таким образом, нефтяные компании пока получают дополнительную прибыль",- заключил Сакович.

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов.

Добыча нефти в России в 2010 г. сохранится уровне текущего года

Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Минэнерго РФ Сергей Шматко. "Я не готов говорить о дальнейшем серьезном увеличении наращивания добычи, но есть все основания говорить о том, чтобы сохранить добычу на прежних уровнях", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в 2009 году министерство ожидает увеличения добычи нефти в России до 492-493 миллионов тонн. По словам Шматко, нефтяные компании в декабре представят свои инвестиционные планы. "Мы ожидаем, что они будут достаточно оптимистичными", - заявил глава Минэнерго. Министр отметил, что сегодняшний уровень добычи и существующие инвестпрограммы нефтяных компаний полностью обеспечены запасами. "Запасы наших нефтяных компаний - одни из самых больших в мире. Поэтому говорить о том, что актуальна необходимость срочно предлагать новые участки нефтяным компаниям для того, чтобы сохранить добычу, либо то, что инвестиционные деньги могут оказаться не освоенными, у нас такой опасности нет", - подчеркнул Шматко. Добыча нефти в России в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 0,7% - до 488 миллионов тонн. По оценке Минэкономразвития, добыча нефти в 2009-2012 годах стабилизируется на уровне 490 миллионов тонн. Минэкономразвития, кроме того, прогнозирует рост экспорта нефти из России в 2009 году до 246 миллионов тонн с 243,1 миллиона тонн в 2008 году, в 2010 и 2011 годах он останется на этом уровне и составит 245,8 миллиона тонн. В 2012 году ожидается сокращение экспорта "черного золота"до 241,8 миллиона тонн. Как сообщалось ранее, Россия в январе-октябре 2009 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% - до 410,302 миллиона тонн. Экспорт российской нефти за десять месяцев вырос на 2,6% - до 203,890 миллиона тонн. Поставка нефтяного сырья на переработку в России сократилась на 0,9% и составила 195,570 миллиона тонн, а первичная переработка уменьшилась на 0,6% - до 195,170 миллиона тонн. передает РИА Новости.

Финансы: Гривня к доллару на межбанке с начала ноября снизилась на 0,23% Курс гривни к доллару с начала ноября на межбанковском валютном рынке снизился – на 0,23% - до 8,1068 грн./долл., а по операциям банков по продаже наличных долларов – на 0,48% - до 8,1965 грн./долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала ноября валютный рынок находился под общим влиянием стабилизационных процессов: спрос на иностранную валюту и ее предложение формировались, исходя из потребностей субъектов рынка, а обменные курсы гривни относительно доллара США демонстрировали постоянную динамику с незначительными отклонениями от равновесного тренда.

Также отмечается, что в начале месяца Нацбанком были поддержаны платежи НАК «Нефтегаз Украины» по внешним контрактами. «Это способствовало своевременному расчету компании за импортированный природный газ, не отразившись на стабилизационных тенденциях валютного рынка страны» - говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, сообщается, что Нацбанк продолжал проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала ноября было проведено четыре таких аукциона, на которых продано 49,4 млн. долл., 0,2 млн. евро и почти 1,7 млн. швейцарских франков.

По данным НБУ, официальный курс гривни к доллару с начала месяца укрепился на 0,05 % - до 7,9963 грн./долл., к евро снизился на 0,86 % - до 11,9321 грн./евро, а относительно российского рубля - на 2,3 % - до 2,7891 грн./10 рублей.

Лидеры стран АТЭС договорились стимулировать экономику до ее восстановления

Лидеры стран АТЭС договорились стимулировать экономику до тех пор, пока процесс ее восстановления не приобретет четко выраженный устойчивый характер, говорится в декларации, принятой по итогам саммита АТЭС. В документе отмечается, что предпринятые энергичные меры для достижения поставленной цели - преодолеть рецессию в течение 18 месяцев - создали основу для экономического оздоровления, однако оно пока не базируется на прочном фундаменте. "Выраженная нами приверженность отказу от протекционизма и сохранению открытых и свободных рынков позволила превратить торговлю в один из инструментов решения общих задач, а не в препятствие в их выполнении. Мы будем осуществлять политику стимулирования экономики до тех пор, пока процесс ее восстановления не приобретет четко выраженный устойчивый характер", - говорится в декларации. "Мы поддерживаем рекомендации, вытекающие из итогов выполнения пилотного проекта в рамках Программы АТЭС по восстановлению торговли. Мы подтверждаем важность для наших экономик реализации таких инициатив, как создание механизмов коммуникации и других подходов к восстановлению торговли, по выстраиванию доверительных отношений друг с другом, необходимых для взаимного признания национальных программ уполномоченного экономического оператора в соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации", - говорится в документе.

Страны АТЭС упростят условия для развития бизнеса

Лидеры стран АТЭС поставили задачу упростить условия для развития предпринимательства в азиатско-тихоокеанском регионе путем сокращения административных барьеров. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом в воскресенье на саммите АТЭС в Сингапуре помимо совместной декларации. "Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2015 году сократить в общей сложности на 25% стоимость, продолжительность и число процедур, которые необходимо осуществить нашим предпринимателям для открытия бизнеса, получения кредита, выполнения контракта, получения необходимых разрешений и проведения трансграничной торговой операции", - говорится в документе. Лидеры АТЭС заявили и о готовности выполнить задачу по сокращению трансакционных издержек (издержки при заключении контрактов) на 5% к 2010 году. "За счет реализации второго Плана действий по облегчению условий торговли мы уже снизили их в 2006-2008 годах на 3,2%", - говорится в заявлении. Разработаны также шаги по устранению "узких мест"в региональных логистических системах для улучшения транспортного обеспечения торговых операций. "Мы изучим возможности для совершенствования всего комплекса воздушных, морских и наземных перевозок в целях беспрепятственного перемещения товаров, услуг и деловых людей в азиатско-тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении. В АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Сянган (Гонконг), Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония.

Международное сотрудничество: ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в ОПК, авиапроме и АПК

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в развитии отношений с Украиной в военной, авиационной и сельскохозяйственной сферах.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом в начале встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО заявил Президент ОАЭ Халиф бин Заид АЛЬ-НАГАЯН.

В начале встречи Президент ОАЭ заявил, что рад принимать делегацию дружественной Украины и выразил надежду, что двустороннее сотрудничество Объединенных Арабских Эмиратов и Украины будет развиваться во многих сферах. В частности, Халиф бин Заид АЛЬ-НАГАЯН выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в военной и авиационной сферах, а также в расширении сотрудничества в отрасли сельского хозяйства. Он предложил создать межправительственную комиссию, которая будет заниматься этими вопросами.

В свою очередь Президент Украины В.ЮЩЕНКО предложил провести первое заседание этой комиссии в следующем месяце в Киеве.

Глава Украинского государства также выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина имеет наибольший товарооборот с ОАЭ по сравнению с другими странами региона.

В.ЮЩЕНКО пригласил Халифа бин Заид АЛЬ-НАГАЯНА посетить Украину с визитом.

После завершения расширенной встречи начались переговоры глав двух государств в формате «тет-а-тет».

Коррупция: КМУ планирует утвердить Антикоррупционную стратегию Украины на заседании 9 декабря

Кабинет министров планирует утвердить Антикоррупционную стратегию Украины на открытом заседании 9 декабря, посвященном рассмотрению вопроса о борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в ходе встречи с президентом группы стран Совета Европы против коррупции (GRECO) Драго КОСОМ.

"Борьба с коррупцией является одним из приоритетов работы нашего правительства", - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в правительстве была введена должность уполномоченного по борьбе с коррупцией, утвержден план мероприятий по борьбе с коррупцией и вступил в силу Закон "Об основах противодействия коррупции в Украине".

Как сообщил А.ТУРЧИНОВ Кабмин направил на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, касающихся изменений в судебной системе.

"К сожалению, Украина сейчас находится в эпицентре предвыборной борьбы, и это влияет на эффективность работы Рады, но Кабмин и те депутаты, которые нас поддерживают, сделают все, чтобы эти законодательные акты были выполнены", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

В Киевской обл. при получении 1,5 тыс. долл. взятки задержан гаишник

Работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержан работник Броварского районного отдела ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что сотрудник ГАИ требовал и получил деньги у жителя пгт Згуровка за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия при его участии.

В отношении взяточника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Интернет: АМКУ призвывает «Воля-кабель» отказаться от судебных споров и снизить тарифы Антимонопольный комитет Украины призывает компанию «Воля-кабель» отказаться от судебных споров и снизить тарифы на свои услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге и.о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в прошлую пятницу, 13 ноября, Киевский городской хозяйственный суд отклонил жалобы «Воля-кабель», а также компаний «Киевские телекоммуникационные сети» и «ИВК» и удовлетворил заявление АМК относительно взыскания штрафных санкций с этих компаний.

Отметим, АМКУ наложил штрафные санкции на эти компании еще в июле 2009 года.

«Это решение (суда – УНИАН) не только обоснованное, законное, но и моральное, оно защищает интересы тысяч киевлян… АМК сегодня предлагает «Воля-кабель» в 10-дневный с этого дня срок вместо продолжения дальнейших судебных споров создать из представителей АМК и «Воля-кабель» рабочую группу, которая должна наработать предложения относительно снижения тарифов «Воля-кабель», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в случае, если «Воля-кабель» примет это предложение Комитета, АМК не будет возбуждать против компании нового дела относительно уклонения от выполнения решения АМКУ. «Во-вторых, в случае принятия этого предложения и выполнения законных требований комитета в определенный срок, АМК будет учитывать такую взвешенную позицию «Воли-кабель» при принятии решений относительно привлечения к ответственности еще 12 связанных с «Воля-кабель» предприятий, размещенных почти по всей территории Украины», - отметил глава АМК.

По его словам, данные предприятия размещены в Днепропетровской, Львовской, Запорожской, Ривненской, Сумской, Черкасской, Винницкой и других областях.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в июле т.г. оштрафовал компании «Воля-Кабель», КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую. Комитет установил, что «Воля-Кабель» использует механизм ценообразования, который создает условия для искусственного завышения тарифов на предоставление услуг кабельного телевидения. В частности, по данным АМК, в то время как потребительские цены, согласно индексу инфляции в Украине в период с 1 января 2008 года по 1 февраля 2009 года, в отрасли связи выросли на 25,8%, тариф на услугу «Воля-Кабель» в социальном цифровом пакете «Украина» в 2009 году увеличился на 33,3%, по сравнению с тарифом в 2008 году. Кроме того, тариф «Воля-Кабель» на предоставление услуги в аналоговом формате в период с 1 января 2008 по 1 ноября 2008 года вырос на 34,5%, в то время как рост потребительских цен за этот период составил 18%. Причиной привлечения в качестве ответчиков компаний ИВК и КТС стало то, что «Воля-Кабель», ИВК и КТС связаны отношениями контроля и признаются единым субъектом хозяйствования.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.