МОЗ: в Украине проходит регистрация вакцин от гриппа A/H1N1

Регистрация российской и канадской вакцин от гриппа A/H1N1 проходит в Украине, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец. "Сейчас проходит регистрация в Украине двух вакцин - российской и канадской", - сообщил чиновник.

По его словам, российскую вакцину можно будет использовать, скорее всего, уже в начале декабря, а канадскую где-то в начале нового года. Он также отметил, что это будет гуманитарная бесплатная помощь.

Эпидемия гриппа была объявлена в Украине в конце октября. С начала эпидемии жертвами гриппа и ОРВИ стали 299 человек, заболели гриппом и ОВРИ 1 миллион 364 тысячи 939 человек. Также подтверждены 166 случаев гриппа A/H1N1, 15 из которых - с летальным исходом.