Кабмин для борьбы с коррупцией создаст новую должность

Правительство создаст должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во всех министерствах и ведомствах.

Об этом стало известно во время встречи первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА с президентом Группы стран Совета Европы против коррупции (GRECO) Драго КОСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

По словам А.ТУРЧИНОВА, "система противодействия коррупции, по нашим расчетам, законопроектами должна охватывать все подразделения исполнительной власти, все министерства, местные администрации и т.п.".

При этом первый вице-премьер отметил, что для правительства принципиальным является то, чтобы структура по борьбе с коррупцией имела своих независимых представителей во всех министерствах и ведомствах. "Каждодневная системная координация этой работы - это также одна из задач, которую ставит правительство", - сказал он.

В свою очередь Д.КОС поддержал и высоко оценил усилия правительства Украины по организации работы по преодолению коррупции, в частности, "введение должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики не только в Секретариате КМУ, но и во всех министерствах и ведомствах", что запланировано правительством на ближайшее время.