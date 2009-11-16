ВВП Еврозоны в ІІІ квартале 2009 г. вырос на 0,4%

Еврозона. ВВП Еврозоны в третьем квартале 2009 года вырос на 0,4%, по итогам девяти месяцев текущего года падение ВВП составило 4,1%.

Комментарий.Многие аналитики, положительно оценивая рост ВВП Еврозоны, при этом отмечают, что это очень низкий рост, с учетом того, что падение было существенным. Экономика Еврозоны вышла из рецессии, это факт, но при этом остается неудовлетворительным то явление, что рост ВВП идет очень медленно и не оправдывает ожидания ни политиков, ни простых жителей.