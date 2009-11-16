Эксперт: отопительный сезон - повод для спекуляций на выборах

Проблемы и перебои, связанные с началом отопительного сезона, станут одним из основных механизмов политической дискуссии в предвыборный период. При этом инициаторы обсуждения этого вопроса в политической плоскости будут использовать его как на президентских, так и на местных выборах.

Такое мнение УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА, комментируя проблему неготовности городских сетей к отопительному сезону и аварии в ряде городов Центральной и Восточной Украины.

«В разгар предвыборной кампании проблема неготовности коммунального хозяйства к отопительному сезону приобретает откровенно политический контекст. Для оппонентов правительства это станет лишним поводом для критики кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, тогда как на региональном уровне эта проблема будет использована с прицелом не только на президентские, но и местные выборы», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, эта проблематика является ключевой для всех без исключения регионов Украины.

«Все мы помним, каким образом приходил к власти А.САДОВЫЙ во Львове или В.ЧУБ в Алчевске. Эти политики активно эксплуатировали проблему несостоятельности городской коммунальной инфраструктуры. Можно не сомневаться, что на проблеме кризиса в отечественной сфере ЖКХ политические оппоненты будут спекулировать. Примером тому может служить недавнее заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что 52% жилого фонда до сих пор остается неотапливаемым, хотя отопительный сезон уже давно начался. Чем ниже будет опускаться столбик термометра, тем выше будет накал политической дискуссии и спекуляции вокруг вопроса реформирования ЖКХ, тарификации и качества предоставляемых услуг», - сказал В.БАЛА.