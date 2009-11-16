Германия. ВВП в ІІІ квартале 2009 г. вырос на 0,7%

Германия. ВВП в третьем квартале 2009 года вырос на 0,7% , по итогам десяти месяцев текущего года ВВП Германии упал на 4,7%.

Комментарий. Рост ВВП Германии был бы больше, если бы не высокий уровень безработицы и падение покупательного спроса. Для экономики Германии на первый план выходит задача создания новых рабочих мест и повышение покупательной способности населения.