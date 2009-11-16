Франция. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.2% г/г

ВВП в третьем квартале 2009 года вырос на 0,3% , по итогам девяти месяцев 2009 года ВВП Франции упал на 2,4% .

Индекс цен потребителей во Франции в октябре 2009 года вырос на 0,1%, за девять месяцев текущего года этот индекс упал на 0,2%.

По итогам третьего квартала 2009 года был зафиксирован нулевой рост безработицы среди занятных в производственной сфере Франции (за исключением сельского хозяйства).

Комментарий. Хотя рост ВВП за третий квартал оказался не столь большим, как ожидали, но другие результаты (о нулевом росте безработице и потребительских ценах) были оценены специалистами очень положительно. Французская экономика среди других европейских стран оказалась не столь существенно подорвана безработицей и это позволит ей быстрее восстановиться.