Италия. ВВП в ІІІ квартале 2009 г. вырос на 0,6%
16:43, 16 ноября 2009Разное
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Италия. ВВП в третьем квартале 2009 года вырос на 0,6%, по итогам девяти месяцев текущего года ВВП Италии упало на 4,6%.
Комментарий. Экономика Италии никогда не была европейским лидером. Во многом итальянская экономика зависит от успехов своих европейских коллег из Германии и Франции. Поэтому рост ВВП Италии, это скорее общая тенденция восстановление экономики Европы.
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