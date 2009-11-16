Италия. ВВП в ІІІ квартале 2009 г. вырос на 0,6%

16:43, 16 ноября 2009
Разное
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Италия. ВВП в третьем квартале 2009 года вырос на 0,6%, по итогам девяти месяцев текущего года ВВП Италии упало на 4,6%.

Комментарий. Экономика Италии никогда не была европейским лидером. Во многом итальянская экономика зависит от успехов своих европейских коллег из Германии и Франции. Поэтому рост ВВП Италии, это скорее общая тенденция восстановление экономики Европы.

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