Италия. ВВП в ІІІ квартале 2009 г. вырос на 0,6%

Италия. ВВП в третьем квартале 2009 года вырос на 0,6%, по итогам девяти месяцев текущего года ВВП Италии упало на 4,6%.

Комментарий. Экономика Италии никогда не была европейским лидером. Во многом итальянская экономика зависит от успехов своих европейских коллег из Германии и Франции. Поэтому рост ВВП Италии, это скорее общая тенденция восстановление экономики Европы.