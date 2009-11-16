ВВП Японии в ІІІ кв. 2009 г. вырос на 1,2% против ІІ кв.

Япония. ВВП Японии в третьем квартале текущего года вырос на 1,2% по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Комментарий. Впечатляющий рост для японской экономики. Некоторые аналитики этот рост связывают с радикальными изменениями в экономике Японии, которая в условиях кризиса сумела радикально изменить свою модель ведения бизнеса. Но, в то же время , некоторые специалисты считают, что большой рост ВВП Японии это, скорее, факт существенного падения ВВП Японии в предыдущие периоды.