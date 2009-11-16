США: отрицательное сальдо торгового баланса в ІІІ кв. составило $36,5 млрд.

США. Сальдо торгового баланса США в сентябре 2009 года составило минус 36,5 млрд. долл . По сравнению с августом отрицательное сальдо торгового баланса выросло на 18,5%.

Индекс импортных цен в США в сентябре 2009 года вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев 2009 года индекс импортных цен США упал на 5,7%.

Комментарий. Для мировой экономики рост импорта США это положительный фактор. Как мировой потребитель, США выступает стимулятором всей мировой экономики. Хотя, как любой дефицит, это имеет и обратную сторону. Американцы продолжают потреблять все в долг.