Яценюк: Тимошенко завершает российский план контроля над ГТС

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «завершает российский план контроля над украинской газотранспортной системой».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Черкассах, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

По его словам, он “сегодня утром прочитал заявление министра энергетики России, который сказал, что, оказывается, правительство Украины еще с апреля ведет переговоры с правительством Российской Федерации относительно участия в так называемой модернизации ГТС”.

«Нужно вещи своими именами называть: относительно участия во владении украинской газотранспортной системой. Вот что это за переговоры», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что Украине уже нечем будет «торговаться с россиянами в части формирования реального энергетического консорциума, где бы Украина имела доступ к ресурсам России и доступ к конечным потребителям в Европе».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в течение двух лет выступает за необходимость немедленно начать формирование международного энергетического консорциума, а не газотранспортного.

«Нам нужен доступ к российским ресурсам, нам нужны источники этих энергетических ресурсов в России, а также нам нужны потребители в Европейском Союзе», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в то же время «трубу» под разные юридические мотивации и политические декларации фактически сдают». «Сдают как Западу, так и России. Думаю, еще несколько лет – и нас полностью исключат из схемы транзита газа», – сказал А.ЯЦЕНЮК.