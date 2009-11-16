Спрос на сталь в Индии вырос на 7% в январе-июле

Индия. Спрос на сталь в Индии вырос на 7% за первые семь месяцев 2009 года к аналогичному периоду прошлого года.

Промышленное производство Индии в сентябре 2009 года выросло на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Все больше и больше Индия и Китай стают главными потребителями металла в условиях кризиса. В отличие от европейских стран, экономика Индии оказалась очень устойчива к проблемам кризиса. И когда во всем мире потребление падает, в Индии растет.