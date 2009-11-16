США. Дефицит федерального бюджета США в октябре 2009 г. составил 176,4 млрд долл. Доходы федерального бюджета Соединенных Штатов в октябре составили 135,3 млрд долл., что на 17,9% меньше, чем в октябре 2008 г. Расходы - 311,7 млрд долл., на 2,7% больше, чем годом ранее.

Комментарий. И раньше дефицит федерального бюджета США был огромный. Но в данном случаи, проблема роста дефицита бюджета США напрямую связана с девальвацией доллара, как мировой валюты. Если и дальше с такими темпами будет расти дефицит бюджета США, то доллар может очень существенно девальвировать по отношению к другим валютам.