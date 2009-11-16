Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2009 г. до 66 пунктов
16:58, 16 ноября 2009Разное
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США. Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2009 года, по предварительным данным, снизился на 4,6 пункта - с 70,6 до 66 пунктов.
Комментарий. Проблема высокого уровня безработицы в США остается наиболее актуальной для рынка потребления. Специалисты опасаются, что высокая безработица может еще долго создавать проблемы рынку потребления США.
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