Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2009 г. до 66 пунктов

США. Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2009 года, по предварительным данным, снизился на 4,6 пункта - с 70,6 до 66 пунктов.

Комментарий. Проблема высокого уровня безработицы в США остается наиболее актуальной для рынка потребления. Специалисты опасаются, что высокая безработица может еще долго создавать проблемы рынку потребления США.