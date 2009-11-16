Украина: объем стройработ в январе-сентябре 2009 г. в сравнительных ценах снизился на 51,5%

Украина. Общий объем строительных работ за девять месяцев 2009 года в сравнительных ценах составил 48,5% к объемам строительства в соответствующем периоде 2008 г.

Комментарий. Падение объемов строительства это плата за строительный бум. Столь головокружительный рост строительного бизнеса не мог быть постоянным. Теперь приходится признать свои ошибки и найти свое место в этом сегменте рынка.