Украина: объем стройработ в январе-сентябре 2009 г. в сравнительных ценах снизился на 51,5%
17:02, 16 ноября 2009Разное
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Украина. Общий объем строительных работ за девять месяцев 2009 года в сравнительных ценах составил 48,5% к объемам строительства в соответствующем периоде 2008 г.
Комментарий. Падение объемов строительства это плата за строительный бум. Столь головокружительный рост строительного бизнеса не мог быть постоянным. Теперь приходится признать свои ошибки и найти свое место в этом сегменте рынка.
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