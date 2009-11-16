Украина: ПИИ в январе-сентябре 2009 г. сократились почти вдвое - до 3,9 млрд. долл.

Украина. В экономику Украины в январе-сентябре 2009 г. иностранными инвесторами вложено 3948,3 млн долл. прямых инвестиций, что составляет 46,3% объемов соответствующего периода предыдущего года.

Комментарий. Показатель притока прямых инвестиций был бы еще меньше, если бы ряд крупных банков с зарубежными владельцами не увеличили свои уставные фонды. После этого, как гривна обвалилась, многие зарубежные инвесторы разочаровались в Украине. Теперь долго придется восстанавливать доверие.