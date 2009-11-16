ВР не поддержит кандидатуру Еханурова

Парламент не поддержит назначение Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны, в случае внесения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО этой кандидатуры на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

По его словам, заявление В.ЮЩЕНКО о том, что он внесет кандидатуру Ю.ЕХАНУРОВА на рассмотрение парламента, свидетельствует о том, что продолжается борьба между В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлией ТИМОШЕНКО за влияние на Министерство обороны, в частности, во время избирательной кампании.

Как сказал С.ГРИНЕВЕЦКИЙ, продолжается «детская игра в песочнице». Он отметил, что «в данной ситуации речь не идет ни о каких государственных интересах».

Как отметил депутат, страна длительное время наблюдает «за высокими интеллектуальными отношениями» Президента и премьер-министра. Сначала правительство обвиняет Президента в том, что он виноват в смерти людей, умерших от гриппа, а затем В.ЮЩЕНКО, «как говорят в Одессе, ведет себя некорректно, поскольку неприемлемо со стороны мужчины на один год увеличить возраст женщины», - сказал он.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ убежден, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержит эту кандидатуру, как и парламент в целом.