Тимошенко заявляет, что не допустит приватизации ГТС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в который раз заявляет, что не допустит приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ со ссылкой на Ю.ТИМОШЕНКО.

"Где бы я ни была - при власти или в оппозиции - я никогда в жизни не допущу приватизации нашей газотранспортной системы, создания любых международных консорциумов, любых посягательств других государств на нашу газотранспортную систему, поскольку это наше национальное сокровище, которое всегда должно оставаться государственной собственностью Украины", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что заявления о возможности выведения ГТС из государственной собственности являются безосновательными. "Все политические инсинуации на тему, что Украина может потерять государственную собственность на свою газотранспортную систему – только инсинуации, которые могут объясняться только избирательной компанией Президента Украины", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, кандидат на пост Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО «завершает российский план контроля над украинской газотранспортной системой».

По его словам, он “сегодня утром прочитал заявление министра энергетики России, который сказал, что, оказывается, правительство Украины еще с апреля ведет переговоры с правительством Российской Федерации об участии в так называемой модернизации ГТС”. "Надо вещи своими именами называть: об участии во владении украинской газотранспортной системой. Вот что это за переговоры", - добавил А.ЯЦЕНЮК.