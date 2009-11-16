Минобороны: НАТО - гарант стабильности и безопасности

Украина и в дальнейшем рассматривает Организацию Североатлантического договора как гаранта стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве.

Об этом заявил в Брюсселе временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО во время открытия Консультаций Украина-НАТО на уровне министров обороны, сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны.

Как отметил в.и.о. министра обороны Украины, время, которое прошло после принятия на Бухарестском саммите НАТО исторического для Украины решения о ее еєвроатлантическом будущем, был нашим государством достаточно эффективно использовано для продолжения реализации всесторонне обоснованных и выполнимых по своим целям планов повышения оперативных возможностей и трансформации Вооруженных Сил Украины. Кроме того, был объективно оценен прогресс в достижении военных критериев членства в Альянсе и, на основании этой оценки, определены дальнейшие приоритеты продолжения военной реформы, согласованные с реформированием всего сектора обороны Украины.

“Результаты этой работы были положены в основу разработки и реализации второго раздела Годовой национальной программы по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора. Они также являются основой для системной работы в рамках Стратегического оборонного обзора, к участию в котором привлечены, кроме Министерства обороны и Вооруженных Сил, еще 14 государственных институтов сектора безопасности и обороны”, - отметил В.ИВАЩЕНКО.

Он также предложил всем участникам Консультаций обсудить приобретенный Украиной опыт в ходе выполнения первого цикла Годовой национальной программы, предварительные итоги Стратегического оборонного обзора и обменяться мнениями относительно возможных механизмов повышения эффективности нашего сотрудничества.

Временно исполняющий обязанности главы отечественного военного ведомства положительно оценил результаты конференции, которая недавно состоялась в Братиславе в рамках неформальной встречи министров обороны.

По убеждению в.и.о. министра обороны Украины, такой формат обсуждения с партнерами важных проблем международной безопасности, которые стоят в повестке дня Альянса, способствует повышению уровня координации совместных усилий и, в то же время, обеспечивает повышение уровня индивидуальной ответственности за поддержку региональной и глобальной безопасности.

“Украина и в дальнейшем рассматривает Организацию Североатлантического договора как гаранта стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а обретение членства в Альянсе является стратегической целью, на достижение которой направлена деятельность всех органов государственной власти нашего государства”, - отметил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины.