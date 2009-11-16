Курс НБУ на 17.11.09

Официальный курс НБУ на 17.11.09100 USD США – 799.3300 (16 ноября – 799.6000) 100 EUR – 1196.1973 (16 ноября – 1188.8453) 10 RUR – 2.7880 (16 ноября – 2.7731) Учетные курсы банковских металлов на 17.11.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-90224.37 (16 ноября-88555.70) 961 XAG 10 Серебро-1418.01 (16 ноября-1385.11) 962XPT10Платина-113344.99(16 ноября-108665.64) 964XPD10 Палладий-29015.68(16 ноября-28305.84)

Официальный курс НБУ на 17.11.09 100 USD США – 799.3300 (16 ноября – 799.6000) 100 EUR – 1196.1973 (16 ноября – 1188.8453) 10 RUR – 2.7880 (16 ноября – 2.7731) Учетные курсы банковских металлов на 17.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-90224.37 (16 ноября-88555.70) 961 XAG 10 Серебро-1418.01 (16 ноября-1385.11) 962XPT10Платина-113344.99(16 ноября-108665.64) 964XPD10 Палладий-29015.68(16 ноября-28305.84)

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