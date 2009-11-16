Главное на 16 ноября (вечер)

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в октябре по сравнению с сентябрем текущего года на 5% демонстрирует, что наиболее сложный период развития промышленного комплекса страны пройден и, начиная с первого квартала 2010 года, можно ожидать стабилизации ситуации и наращивания объемов производства.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на сайте Министерства экономики Украины.

В частности, по словам министра, в октябре по сравнению с сентябрем положительные результаты развития продемонстрировали как ориентированные на внутренний рынок отрасли: пищевая промышленность (15,7%), легкая промышленность (1,1%), обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели (3,1%), так и основные экспортоориентированные отрасли – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (7,3%), химическая и нефтехимическая промышленность (3,5%).

«Отдельно следует остановиться на положительных сдвигах в металлургическом производстве. После падения производства в сентябре (на 7,1%), которое было связано главным образом с ситуацией, сложившейся с действием форс-мажорных обстоятельств из-за дефицита металлургического сырья – кокса и коксующегося угля, отрасль в октябре существенно нарастила объемы производства не только по сравнению с сентябрем, но и по сравнению с октябрем 2008 года (рост на 16,2%), что намного выше средних показателей 2000-2008 годов. Отмечу, что рост в октябре 2009 года к октябрю предыдущего года является рекордным показателем для данного вида деятельности, начиная с 2004 года», – заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Также, отмечает министр, после существенного роста в сентябре (+16,1%) в октябре продолжился рост производства и в машиностроении (+1,9% к сентябрю). «Следует отметить, что данный показатель является намного выше среднего на протяжении 2000-2008 годов (0,1%)», – подчеркнул он.

Также Б.ДАНИЛИШИН отметил существенное улучшение ситуации в региональном разрезе. «В октябре к сентябрю наблюдалось наращивание производства в 20 регионах. Лидерами роста промышленного производства были Тернопольская (41,4%), Хмельницкая (29,8%), Винницкая (28,5%), Волынская (13,1%), Днепропетровская (12,4%), Херсонская (12%) области. Кроме того, в четырех регионах зафиксирован рост показателей промышленного производства в расчете месяц 2009 года к соответствующему месяцу 2008 года, в то время как в сентябре такой рост был лишь в Тернопольской области» – отметил он.

По данным министра экономики, продолжается существенное улучшение ситуации – октябрь к октябрю дал снижение промпроизводства на 6,2%, в то время как сентябрь к сентябрю – 18,4%. «Как следствие отмеченных положительных сдвигов, по итогам января-октября мы имеем сокращение объемов производства на 26,4%, в то время как по итогам января-сентября падение составляло 28,4%», – подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

«Ввиду того, что в большинстве стран мира наблюдаются аналогичные тенденции постепенного уменьшения глубины падения на фоне оживления динамики спроса и цен на мировых рынках, мы ожидаем продолжения тенденции восстановления отечественного промышленного производства не только во внутриориентированных секторах экономики Украины, но и в секторах, ориентированных на внешний рынок», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании парламента будет первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Президент считает, что изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», принятые Верховной Радой 3 ноября, не могут быть подписаны, потому что законом предлагается расходы госбюджета Министерству финансов Украины по новой бюджетной программе «меры по предотвращению распространения и лечению гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний» в сумме 1 млрд. гривен осуществить за счет уменьшения расходов по бюджетной программе «реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, строительство, реконструкция, развитие и содержание сети автомобильных дорог, в том числе строительство и реконструкция мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р.Днепр в г. Киеве в сумме 650.000 тыс. гривен), а также строительство метрополитенов в городах Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове», источником финансирования которой являются поступления в государственный бюджет от превышения сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, указанное может привести к искажению денежно-кредитной политики, которая проводится Национальным банком Украины, поскольку, с одной стороны, адекватная экономической ситуации денежно-кредитная политика может требовать свертывания операций, которые являются источником доходов центрального банка, а с другой - необходимость выполнять закон требует от него наращивания таких операций. Кроме того, реализация закона будет авансовым финансированием расходов госбюджета и будет нуждаться в осуществлении Нацбанком дополнительной, ничем не обеспеченной эмиссии, которая повлечет ускорение темпов инфляции, срыву курса гривни, падению уровня жизни населения.

С целью избежания таких рисков и обеспечения при этом финансирования расходов на мероприятия по предотвращению распространения и лечению гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний в объеме 1 млрд. гривен Президент предлагает увеличить на соответствующую сумму объем внутренних государственных заимствований по общему фонду государственного бюджета с соответствующей корректировкой предельного размера дефицита и предельного размера госдолга.

В то же время В.ЮЩЕНКО предлагает устранить в законе технические несогласованности соответствующих показателей.

Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", касающиеся обеспечения выплат согласно повышенным размерам социальных стандартов.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Верховная Рада приняла данный закон 6 ноября.

Правительство создаст должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во всех министерствах и ведомствах.

Об этом стало известно во время встречи первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА с президентом Группы стран Совета Европы против коррупции (GRECO) Драго КОСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

По словам А.ТУРЧИНОВА, "система противодействия коррупции, по нашим расчетам, законопроектами должна охватывать все подразделения исполнительной власти, все министерства, местные администрации и т.п.".

При этом первый вице-премьер отметил, что для правительства принципиальным является то, чтобы структура по борьбе с коррупцией имела своих независимых представителей во всех министерствах и ведомствах. "Каждодневная системная координация этой работы - это также одна из задач, которую ставит правительство", - сказал он.

В свою очередь Д.КОС поддержал и высоко оценил усилия правительства Украины по организации работы по преодолению коррупции, в частности, "введение должности уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики не только в Секретариате КМУ, но и во всех министерствах и ведомствах", что запланировано правительством на ближайшее время.

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО(НУ-НС) предлагает отменить налоговую милицию.

Это предусмотрено поданным им законопроектом №5336 от 10 ноября 2009 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О государственной налоговой службе Украины», в частности, изъять из него ч. 2-3 ст. 1: «В составе органов государственной налоговой службы находятся соответствующие специальные подразделения по борьбе с налоговыми правонарушениями (далее – налоговая милиция). Государственная налоговая администрация Украины в зависимости от количества налогоплательщиков и других местных условий может создавать межрайонные (на два и больше районов), объединенные (на город и район) государственные налоговые инспекции и в их составе соответствующие подразделения налоговой милиции».

Соответствующие изменения об отмене налоговой милиции внесены в сопутствующие законы: «О милиции», «Об оперативно-поисковой деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс Украины, «Об основах предупреждения и противодействия коррупции», «О прокуратуре», «О военной обязанности и военной службе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и пр.

В октябре 2009 года годовая инфляция (октябрь к октябрю) в зоне евро составляла -0,1% против -0,3% в сентябре, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 0,5% против 0,3% в июле-2009.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с сентябрем, в октябре-2009 была зарегистрирована инфляция в 0,2% в еврозоне и ЕС-27.

В октябре 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-2,8%), Эстонии (-2,1%) и Португалии (-1,6%).

Наибольшая годовая инфляция в октябре 2009 года была зафиксирована в Румынии (4,3%), Венгрии (4,2%), и Польше (3,8%).

Новости ТЭК

Украина в январе-октябре т.г. сократила экспорт электроэнергии на 51,8%, или на 3 млрд. 423,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3 млрд. 190,7 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

«Двукратное падение объемов поставок обусловлено, главным образом, принятым в конце прошлого года властями Молдавии решением заместить на внутреннем рынке украинскую электроэнергию электроэнергией, производимой на Молдавской ГРЭС (Приднестровье)», - пояснили в ведомстве.

Молдавия, на которую в 2008 году пришлось более трети всего экспорта, в январе-октябре т.г. импортировала из Украины 5,5 млн. кВт/ч, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2 млрд. 477,2 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в январе-октябре 2009 года из-за спада потребления в Европе сократился на 34,2% – до 2 млрд. 250,6 млн. кВт/ч.

Между тем, за последние несколько месяцев наметилась позитивная тенденция в поставках электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС. Если в мае текущего года падение достигло 66%, то в октябре сокращение экспорта в направлении Венгрии, Словакии и Румынии составило лишь 13,2%.

"Восстановление экономики и улучшение ценовой конъюнктуры на европейских рынках привело к повышению спроса на не дешевую отечественную электроэнергию. В результате объемы экспорта с Бурштынского энергоострова начали увеличиваться, постепенно подбираясь к прошлогодним значениям", - пояснили в Минтопэнерго.

Экспорт украинской электроэнергии в Польшу в октябре вырос на 7,4% по сравнению с сентябрем – до 68,1 млн кВт/ч. Между тем, за десять месяцев Польша сократила импорт в 5,1 раза – до 141,7 млн. кВт/ч. Поставки электроэнергии в эту страну в январе-августе 2009 года практически не осуществлялись, так как украинская электроэнергия из-за высокой цены была неконкурентоспособной на внутреннем рынке Польши.

С 23 июня по 1 ноября в Беларусь поставлено 792,9 млн. кВт/ч, тогда как за десять месяцев прошлого года коммерческие поставки украинской электроэнергии в эту страну не осуществлялись.

В октябре 2009 года экспорт украинской электроэнергии сократился на 20% по сравнению с октябрем 2008 года – до 495,9 млн. кВт/ч. При этом темпы падения экспорта электроэнергии в прошлом месяце замедлились по сравнению с сентябрем, когда падение составляло 24,8%.

Министерство юстиции Украины получило от совладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Centragas Beteiligungs Holding AG (Австрия) официальное предложение мирного урегулирования спора с НАК «Нафтогаз Украины» относительно собственности на 11 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

«Исходя из содержания сообщения, компания Centragas Beteiligungs Holding AG обвиняет государство Украина в нарушении Договора к Энергетической Хартии, который был ратифицирован Верховной Радой Украины 6 февраля 1998 года, а именно в якобы экспроприации в январе-апреле 2009 года Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» 11 миллиардов кубометров газа, которые принадлежали компании «РосУкрЭнерго АГ». Компания Centragas Beteiligungs Holding AG обращается с просьбой о мирном урегулировании спора с Украиной в соответствии со статьей 26 Договора к Энергетической Хартии», - цитирует пресс-служба Е. КОРНИЙЧУКА.

По словам замминистра юстиции, согласно статье 26 Договора к Энергетической Хартии, если споры между договорной стороной и инвестором другой договорной стороны невозможно решить мирным путем на протяжении трех месяцев с даты, когда одна из сторон спора обратилась с просьбой о мирном урегулировании, то инвестор, который является стороной в споре, может передать его по собственному желанию для решения в суды или арбитражные трибуналы договорной стороны, которая является стороной в споре, или для решения в соответствии с любой предварительно согласованной процедурой урегулирования споров.

Как сообщила сегодня российская газета «Ведомости», компания RosUkrEnergo AG увеличила сумму иска к НАК «Нафтогаз Украины» по спорным 11 млрд. куб. м газа вчетверо – до 8,26 млрд. долл. США.

По информации источников газеты, уточненное исковое заявление подано в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) 12 ноября т.г. и будет рассмотрено 18 января 2010 г.

Аграрный сектор

Через две недели в Украину прибудет делегация Объединенных Арабских Эмиратов, которая будет изучать потенциал украинского аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на встрече с руководством Торгово-промышленной палаты Абу-Даби, представителями арабских и украинских бизнесовых кругов в ОАЭ.

Президент подчеркнул, что Украина чрезвычайно заинтересована в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в сельскохозяйственной сфере. По его мнению, ОАЭ также заинтересованы в подобном сотрудничестве, поскольку Украина владеет значительным процентом черноземных земель мира.

По словам В.ЮЩЕНКО, имеется колоссальный потенциал сотрудничества в этом секторе. Именно поэтому через две недели Украину посетит делегация высокого уровня, которая будет изучать возможности выращивания и переработки агрокультур.

Как сообщалось, ОАЭ выразили заинтересованность в использовании украинских сельскохозяйственных земель для выращивания агрокультур для своих нужд.

В Украине в январе-октябре 2009 году производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 817 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в октябре т.г. произведено 656 тыс. тонн сахара, что в 4,3 раза больше показателя за сентябрь 2009 года и на 4,7% меньше показателя за октябрь 2008 года.

Согласно официальным данным, за указанный период переработка тростникового сахара-сырца в Украине не осуществлялась.

Социальная политика

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 ноября 2009 года составило 508,4 тыс. человек, что на 43,5% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 ноября 2009 года составил 1,8% населения трудоспособного возраста, что на 0,1% меньше по сравнению с сентябрем.

Количество безработных, которые на 1 ноября получали пособие по безработице, составило 399,4 тыс. человек. Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 47,26 грн. – до 651,68 грн. (на 1 октября 2009 г. – 651,84 грн.).

В октябре количество безработных сократилось на 0,1%, или на 34,3 тыс. человек.

В Украине на 10 рабочих мест претендуют 68 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года количество безработных украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 43% – до 526,3 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 ноября т.г. потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 77,5 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).

Правительство в ближайшие дни решит все организационные вопросы по созданию в Украине сети государственных аптек.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время совещания в Хмельницком областном совете, посвященном вопросам о безотлагательных мерах по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ.

Премьер напомнила, что 11 ноября правительство приняло решение о создании в Украине сети государственных аптек в государственных и коммунальных медицинских учреждениях.

"День-два, и мы окончательно примем решение, на базе какой структуры мы такую сеть создадим", - сообщила глава правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что аптеки должны быть открыты при всех государственных медицинских учреждениях страны.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, есть проблема, связанная с тем, что за последние десятки лет большинство аптек стали частными. При этом она отметила, что аптеки должны не только продавать готовые медикаменты, но и самостоятельно готовить лекарства несложной рецептуры.

Она также выразила убеждение, что сильные антивирусные препараты и антибиотики должны продаваться в аптеках только по рецептам.

Кроме того, во время совещания Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Украине необходимо создать Государственный реестр медицинских препаратов с указанием фиксированных оптовых цен на медикаменты с тем, чтобы не допустить спекуляций с ценами на лекарства.

(УНИАН)