АНОНС на 17 ноября

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во вторник посетит с рабочей поездкой Харьковскую область.

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Гражданская кампания «Форум спасения Киева», Всеукраинская общественная организация «Трезвая Украина», Всеукраинское общественное молодёжное движение «Здоровая Украина» проведут пикетирование Верховной Рады Украины под лозунгом: «Пивной геноцид – STOP!».

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Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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В Государственной налоговой администрации Украины состоится расширенное заседание Коллегии ГНА Украины при участии Председателя ГНА Украины Сергея Буряка, руководителей структурных подразделений и председателей ГНА областей. Речь пойдет об итогах работы органов налоговой службы за январь-октябрь 2009 и мероприятиях по обеспечению поступления платежей всех уровней в 2009 году.

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Круглый стол на тему: «Экономное тепло: как сэкономить газ», который состоится под эгидой и при участии ассоциации МАТЭК.

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Состоится открытие второго дня Международного симпозиума «Концептуальные принципы Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны до 2025 года».

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В международный аэропорт Борисполь прибудет самолет Ил-76 МЧС России с лекарственными средствами на борту (арбидол), предоставленными Минздравсоцразвитие России, весом до 6,5 тонн.

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Состоится Интернет-конференция директора инвестиционной компании "P&S Asset Management" Сергея Савчука на тему: "Открытие фонда прямых инвестиций "Компании малого и среднего бизнеса".

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Пресс-конференция на тему: "Коррупция в Украине: оправдались ли опасения международных экспертов?".

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Круглый стол на тему: "Презентация возможностей “Укрзалізниці” по перевозке грузов широкой номенклатуры для представителей крупных торговых сетей".

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Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины относительно деятельности Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Телефон прямой линии (044) 254-05-65. Состоится брифинг для СМИ.

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Пресс-конференция компании «Астелит», посвященная финансовым результатам 3-го квартала 2009 года.

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Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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В Гостаможслужбе Украины будет работать очередная прямая телефонная линия по проблемным вопросам в отрасли таможенного дела при участии первого заместителя председателя Службы Игоря Псковского.