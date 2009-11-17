Обама обсуждает экономические вопросы с лидером Китая

08:20, 17 ноября 2009
Разное
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Третья встреча в этом году

Президент США Барак Обама встречается с лидером Китая Ху Цзиньтао, на переговорах планируется особое внимание уделить экономическим вопросам, сообщает k2kapital со ссылкой на Синьхуа.

Как ожидается, оба политика обсудят вопросы экономического характера: США настаивают на укреплении юаня, Китаю со своей стороны не нравится так называемый протекционизм в отношении американских товаров.

Это третья по счету в этом году встреча между Ху Цзиньтао и Барака Обамой вслед за апрельской встречей в Лондоне и сентябрьской в Нью-Йорке. По приглашению Ху Цзиньтао Обама прибыл в Китай с государственным визитом.

 

 

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