Обама обсуждает экономические вопросы с лидером Китая

Президент США Барак Обама встречается с лидером Китая Ху Цзиньтао, на переговорах планируется особое внимание уделить экономическим вопросам, сообщает k2kapital со ссылкой на Синьхуа.

Как ожидается, оба политика обсудят вопросы экономического характера: США настаивают на укреплении юаня, Китаю со своей стороны не нравится так называемый протекционизм в отношении американских товаров.

Это третья по счету в этом году встреча между Ху Цзиньтао и Барака Обамой вслед за апрельской встречей в Лондоне и сентябрьской в Нью-Йорке. По приглашению Ху Цзиньтао Обама прибыл в Китай с государственным визитом.