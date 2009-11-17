Кабмин выделил Ривненской обл. медооборудование для борьбы с гриппом

Медицинское оборудование на сумму свыше 700 тысяч гривен получила из средств резервного фонда Кабмина Ривненская областная санэпидемстанция для борьбы с гриппом и ОРВИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении здравоохранения, важным элементом этого оборудования является американский прибор "Биорад", который обеспечивает работу лаборатории полимеразной цепной реакции. С его помощью в санэпидемстанции смогут определять оперативно вирус гриппа А\ Н1N1.

Лаборатория облсанепидемстанции за средства Кабмина также получила стерильный кабинет стоимостью 95 тысяч гривен для защиты от инфекции работников станции. Поступила из столицы и морозильная камера для вирусологической лаборатории. Оборудование уже установлено и готово к работе.

Однако медики отмечают, что им крайне нужны еще тест-системы. В настоящее время в столице решают вопрос об их централизовано снабжении.

По данным медиков, эпидемия гриппа и ОРВИ в Ривненской обл. спадает. Так, за прошлые сутки к врачам за помощью обратились немного больше тысячи больных, что заметно меньше, чем в предыдущие дни. Уменьшилось также количество людей, которые находятся в реанимации, - по последним данным, интенсивную помощь оказывают 19 больным.

За прошлые сутки грипп в области отнял еще одну жизнь, уже десятую, за время эпидемии.

Донецкая область получила 19,4 млн. грн. из госбюджета

Донецкая область дополнительно получила из государственного бюджета 18,4 млн. грн. для проведения первоочередных мер по профилактике и лечению больных гриппом A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Кроме того, из резервного фонда областного бюджета также выделен 1 млн. грн. для оснащения реанимационного отделения, приобретения дезинфицирующих средств, тест-наборов для диагностики гриппа А/Н1N1.

В пресс-службе отметили, что в регионе специалистами проведены расчеты стоимости лечения одного больного в сутки в стационарных отделениях в зависимости от тяжести течения заболевания.

Подготовлена заявка в Министерство здравоохранения Украины на дополнительное оснащение отделений интенсивной терапии аппаратами искусственной вентиляции легких (160 единиц), бронхоскопами (50 единиц), инфузоматами (110 единиц).

По данным ОГА, Донецкая область получила 19010 упаковок препарата «Тамифлю» и 6145 упаковок «Амизона». Область получила на предыдущем этапе 4,4 тыс. упаковок препарата «Тамифлю», который был распределен в инфекционные стационары. Затем 2 ноября 2009 было получено еще 14,5 тыс. упаковок препарата, который распределен по городам и районам в соответствии с количеством населения.

На минувшей неделе, 11 ноября 2009 г., в область еще поступили лекарственные средства, в том числе препарат «Тамифлю» (110 упаковок) и «Амизон» (6145 упаковок), которые также будут распределены в областные лечебно-профилактические учреждения городов и районов.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день остается недопоставленной в область 5,8 тыс. упаковок препарата, согласно распределению Министерства здравоохранения Украины.

В ОГА подчеркнули, что в лечебных учреждениях области отработан режим работы амбулаторной службы. Медицинское обслуживание населения организовано на данный период с акцентом на предоставление медицинской помощи больным на дому, предусмотрев обеспечение медицинских работников "сумками-укладками" для предоставления неотложной медицинской помощи, санитарным транспортом.

При амбулаторно-поликлинических отделениях организованы пункты неотложной медицинской помощи. Все больницы обеспечены «Алгоритмами предоставления медицинской помощи больным гриппом».

В инфекционные стационары и областную СЭС распределены одноразовые маски и резиновые перчатки, полученные централизованно от МЗ Украины.

В ОГА констатировали, что в области (по состоянию на 16 ноября) было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случаев пандемического гриппа А/Н1N1, из них двое человек выписаны по выздоровлению, один продолжает получать стационарное лечение. Также в Киев, в вирусологическую лабораторию Центральной СЭС, отправлено еще 18 образцов инфекционного материала.

Как сообщал УНИАН, в лечебных учреждениях Донецкой области по состоянию на 16 ноября в реанимации находилось 32 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 1 роженица и 12 детей.

Всего с начала эпидемии (с 30 октября 2009 г.) общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в Донецкой области составило 74,8 тыс. случаев, в том числе детей – 29 тыс. случаев.

Госпитализировано 3895 человек, в том числе 2348 детей, 97 беременных и 23 медработника. На сегодня уже выписано 1892 человек, остаются в стационарах 1936 человек.

За эпидпериод от «пневмонии» в области умерло 14 человек, из них трое детей.