ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Лучшие помощники по слияниям и поглощениям», в котором пишет – объем сделок M&A, заключенных с начала года в Центральной и Восточной Европе, превысил $65 млрд. для многих бизнесменов. Продажа компаний стала единственным выходом в условиях кризиса…

http://delo.ua/biznes/rynki/luchshie-pomocshniki-po-slijanijam-poglocshenijam-134015

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Также «Дело» в материале «Захидинкомбанк нашел инвестора» пишет - на сайте Захидинкомбанка появилось сообщение о том, что 11 ноября временный администратор финучреждения Анна Ярошенко и представители венчурного фонда «Инновационные стратегии» подписали совместную программу финансового оздоровления, которая была утверждена Нацбанком. Согласно программе, инвестор обязуется вывести Захидинкомбанк на прибыльную деятельность уже в І квартале 2010 года…

http://delo.ua/dengi/banki/zahidinkombank-nashel-investora-134013/

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«Дело» в публикации «Экспорт спасает украинскую экономику» пишет - в июле-сентябре 2009 года реальный валовой внутренний продукт Украины снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9%, тогда как во II квартале — на 17,8%, а в I — на 20,3%. При этом итоги II квартала не оправдали более оптимистичных ожиданий экономистов, которые прогнозировали падение ВВП на уровне 13-15%. Основной вклад в замедление падения валового продукта делает отечественный экспорт…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/eksport-spasaet-ukrainskuju-ekonomiku-134016/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Бюджет пустили в расход» пишет – Председатель Верховной Рады Владимир Литвин сообщил, что депутаты внесли в проект бюджета на 2010 год поправки, увеличивающие его расходную часть на 157 млрд грн. Всего парламентарии предложили 878 изменений, но не предусмотрели ни одного реального источника покрытия расходов. Единственное, на чем депутаты планируют сэкономить, – финансирование аппаратов Секретариата Президента и Кабинета министров…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1276252

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Операторы займут чужие базы» пишет – принадлежащая крупнейшему турецкому оператору Turkcell компания UkrTower начала строительство сети базовых станций, которые планирует предложить в аренду украинским операторам связи. В UkrTower рассчитывают, что предложение привлечет компании, значительно снизившие в кризис капитальные инвестиции. Впрочем, крупнейшие игроки вряд ли захотят работать со структурой, связанной с конкурентом,– "Астелитом", предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1276247

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Украинцы заработают на хлеб с маслом» пишет - в ноябре аналитики аграрного рынка пришли к выводу, что в сезоне 2009/2010 на мировом рынке будет ощущаться дефицит семян подсолнечника. Эта информация стала основным фактором роста цен на подсолнечное масло на мировых рынках и привела к резкому увеличению его экспорта из Украины. А аналитики и участники рынка заговорили о грядущем подорожании растительного масла…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1276241

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банки пока хотят быть дилерами» пишет - на 3 декабря назначен конкурс по отбору дилеров для работы на рынке ОВГЗ. Несмотря на опасения о создании пирамиды на рынке госдолга, уже отобранные дилеры не собираются отказываться от работы с правительством…

http://eizvestia.com/fin/full/4185643

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«Экономические известия» в публикации «Вадим Новинский встанет за прилавок» пишут - на украинском рынке ритейла не прекращается волна сделок. Подконтрольный российскому бизнесмену Вадиму Новинскому «Смарт-холдинг» находится в процессе переговоров с акционерами группы компаний «Амстор» о приобретении пакета акций. В случае заключения сделки «Амстор» станет первым активом «Смарт-холдинга» в розничной торговле. Сделка состоится после ее одобрения Антимонопольным комитетом...

http://eizvestia.com/markets/full/4185649

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«Газета по-киевски» в материале «Новые лифты устанавливают для красоты» пишет – издание побывало в двух многоэтажках на Белорусской, 23, и Герцена, 18-20, где старые лифты заменили новыми. В материале подаются результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/17/054028.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевлян спасают от гриппа пылесосами и баней» пишет – на четвертой неделе эпидемии в аптеках только начали появляться маски и оксолиновая мазь, а дешевого арбидола нет почти нигде. Издание обзвонило более десятка аптек, и только в двух нашлись маски, причем в одной сами аптекари заказали их пошить швейному цеху. Киевлянам просто не оставили выбора, лишив элементарных средств защиты. И они вынуждены обратиться к продавцам техники, целителям и банщикам…

http://www.segodnya.ua/news/14094440.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стройсберкассы: сбережения - в кассы, ипотеку – в массы» пишет - в Кабмине зародилась идея – создать в Украине систему строительных сберегательных касс. Будем надеяться, что в 2012 году наш госбюджет сможет позволить себе такой эксперимент…

http://economics.unian.net/rus/detail/26342

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Акцизы на сигареты: дело - табак?» пишет - Президент ветировал очередное повышение акциза на табачные изделия. Это спровоцировало шквал негодования со стороны инициаторов подорожания. Цена вопроса - здоровье нации?..

http://economics.unian.net/rus/detail/26296

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Задний ход» пишет – депутаты и члены Совета Федерации от «Единой России» решили отменить экономически бесполезное и социально опасное удвоение транспортного налога…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/17/219066

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Издание «Известия» в публикации «Таджикистан может оказаться в отключке» пишет – с 1 декабря Россия может прекратить производство электроэнергии на принадлежащей ей Сангтудинской ГЭС в Таджикистане. Причина - задолженность потребителей в $9,7 млн. Причем проблемы неплатежей ставят под вопрос реализацию еще двух проектов по строительству гидростанций в этой республике…

http://www.izvestia.ru/economic/article3135369/

(УНИАН)