Гриценко: Попытки инициировать отставку Кабмина безответственны

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что попытки некоторых политических сил инициировать сегодня отставку правительства являются проявлениями безответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил вчера в эфире одного из телеканалов.

По его убеждению, действующий Кабинет министров должен доработать до завершения президентских выборов и отчитаться по своей работе.

«Если она работает – пусть работает! Пусть доработает до конца, до завершения президентских выборов, и покажет результат, за который можно будет спросить», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что «категорически против» смены правительства сейчас, а также отметил, что не будет голосовать за отставку действующего Кабмина.

Разговоры об отставке правительства – это «предвыборные волны в СМИ», считает А.ГРИЦЕНКО.

Он также сообщил, что не видит реальной возможности, то есть необходимого количества голосов депутатов для отставки премьер-министра или правительства в целом.

«Эти заявления делаются, чтобы потрепать нервы премьеру. Заодно, возможно, заставить ее заниматься своим делом, а не путешествовать по стране», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ 16 ноября не исключил, что фракция Партии регионов будет инициировать отставку правительства Юлии ТИМОШЕНКО в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, в том случае, если правительство будет блокировать выполнение закона о повышении соцстандартов, «фракция Партии регионов вынуждена будет выйти с проектом постановления об отставке правительства Украины».