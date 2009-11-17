Депутат НУ-НС предлагает определить понятие МАФа

Народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ (НУ-НС) предлагает определить понятие малой архитектурной формы (МАФ).

Об этом говорится в законопроекте № 5143 о внесении изменений в Закон «О благоустройстве населенных пунктов» (относительно определения понятия малой архитектурной формы), внесенном в парламент 16 ноября т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, закон относит к благоустройству населенных пунктов малые архитектурные формы, однако не дает надлежащего определения этого понятия. В то же время подзаконные нормативные акты исполнительной власти по-своему определяют малые архитектурные формы.

Чтобы избежать двойной и неправильной трактовки этого понятия, предлагается определить, что МАФ – это небольшое сооружение декоративного, вспомогательного, а также социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, использующееся для улучшения эстетического вида общественных мест и городских объектов, организации пространства, дополняя композицию домов, зданий, их комплексов.

К МАФам предлагается отнести: беседки, павильоны, навесы; парковые арки и колонны; уличные вазы, вазоны и амфоры; декоративные фонтаны и бассейны, искусственные парковые водопады; монументальную, декоративную и игровую скульптуру; уличную мебель; садово-парковое освещение, фонари; лестницы, балюстрады; парковые мостики; оборудование детских игровых площадок; павильоны остановок общественного транспорта; ограждения, ворота, решетки; мемориальные сооружения; рекламные и информационные стенды, доски, вывески; стационарные и передвижные МАФы для осуществления предпринимательской деятельности; другие объекты, определенные законодательными актами.

Предполагается, что стационарная малая архитектурная форма для осуществления предпринимательской деятельности должна быть 1-этажным временным сооружением социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, не выше 4 м, площадью по внешнему контуру не более 30 кв. м, изготовляется из облегченных конструкций, устанавливается временно без закладки фундамента и имеет закрытое помещение для временного пребывания посетителей.

При этом передвижная малая архитектурная форма – это торговое оборудование, низкотемпературный прилавок, лоток, киоск, емкость, торговый автомат социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, не имещие закрытого помещения для временного пребывания посетителей.