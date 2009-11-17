Главное на 17 ноября (день)

Хроника дня

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Экономика

Порошенко: ЕС предоставит финансовую помощь Украине

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО получил гарантии от министров ЕС в предоставлении макрофинансовой помощи Украине при условии возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи в формате «Друзья Украины + Украина» на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

“Мы получили четкие гарантии, что при условии продолжения сотрудничества с МВФ макрофинансовая помощь будет оказана”, - сказал министр.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что на сегодняшний день речь идет о макрофинансовой помощи на сумму 610 млн. евро.

Финансы

Кабмин намерен кредитовать Фонд гарантирования вкладов

Кабинет министров Украины за счет средств, предназначенных для рекапитализации при участии государства коммерческих банков, предусмотренных в проекте Госбюджета на 2010 год в сумме 50 млрд. грн., намерено кредитовать, при необходимости, и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом заявил директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум»

«Те 50 млрд. грн. – это не только рекапитализация как таковая, это и финансирование всех инструментов – таких, как финансовая помощь, субдолг, и т.д., в том числе, и кредитование Фонда гарантирования вкладов», - сказал он, при этом отметив, что средства будут выделяться исключительно при необходимости.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре текущего года увеличился на 82 млн. грн. и на 1 октября 2009 года составил 4,798 млрд. грн.

ЕБРР: украинские банки могут формировать часть капитала в инвалюте

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает целесообразным разрешить украинским банкам формировать часть капитала в иностранной валюте для нивелирования валютных рисков.

Об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК в ходе конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Любая девальвация влияет на баланс банка… Регуляторам стоит подумать о том, чтобы позволить банкам держать часть капитала в иностранной валюте», - сказал он, добавив, что экономика Украины является в высокой степени долларизированой.

Кроме того, А.КУУСВЕК отметил важность формирования долгосрочных ресурсов в гривне для кредитования предприятий, которые не имеют валютной выручки.

При этом он отметил, что на сегодня вложение ЕБРР в банковский сектор Украины составляет около 700 млн. долл. США.

Из «Родовид Банка» выведут временную администрацию

Временная администрация будет выведена из «Родовид Банка» после того, как будет завершена процедура перевода вкладов физических лиц и части активов «Укрпромбанка».

Об этом заявил директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Согласно нашим договоренностям с НБУ, через механизм временной администрации можно осуществить все необходимые действия по переводу депозитов и части активов «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» намного быстрее и эффективнее. Как только перевод будет завершен, временная администрация из «Родовид Банка» будет выведена», - сказал он.

Как отметил Т. БАГИРОВ, рекапитализированные при участии государства банки сегодня работают в нормальном режиме, и Нацбанк уже снял ограничения на проведение ими активных операций.

По его словам, на сегодня рассматривается вариант повторной докапитализации таких банков, при этом ее сумма будет незначительна. Докапитализация будет проведена после проведения соответствующего аудита одной из компаний большой «четверки».

Напомним, 8 октября т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками. 11 ноября Кабмин принял решение о докапитализации «Родовид Банка».

Переговоры по банку «Надра» затягиваются

Министерство финансов Украины отмечает, что переговоры по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра», которые планировалось закончить до 15 ноября, затягиваются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ в ходе четвертой конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум»

«К сожалению, кредиторы не дают нам оснований утверждать, что эта реструктуризация состоялась… На сегодняшний день документальных подтверждений о реструктуризации внешней задолженности банка «Надра» мы не получили», - сказал он.

При этом Т.БАГИРОВ отметил, что переговоры о реструктуризации банков идут довольно активно, и на сегодня рассматривается несколько вариантов решений по поводу банка «Надра».

Как сообщал УНИАН, министр финансов Игорь УМАНСКИЙ 11 ноября т.г. заявил, что Министерство финансов Украины до конца недели (до 15 ноября) надеется получить решение совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра». По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

Размер платы за акциз будет определять Кабмин

Окружной административный суд г. Киева подтвердил обоснованность протестов Генеральной прокуратуры Украины и отменил нормативные акты Кабмина, которые не отвечают требованиям закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, 12 ноября 2009 года удовлетворен иск ведомства и признаны недействительными положения постановления правительства №486 от 21 мая 2008 года, которыми вопреки требованиям действующего законодательства переданы Министерству финансов Украины исключительные полномочия правительства относительно права изменять размер платы за марки акцизного сбора для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства.

ТЭК

Украина и ЕС намерены предотвращать кризисы в энергетике

Украина и Европейский Союз планируют подготовить совместный документ о раннем предупреждении кризисных ситуаций в энергетике.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после встречи в формате «Друзья Украины + Украина» на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

«Мы согласовали концепцию, и теперь на экспертном уровне начнем его (документа – УНИАН) разработку», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр отметил, что на сегодняшний день пока окончательно не определено, будет ли этот документ реализовываться в двустороннем формате – между Украиной и ЕС или будет трехстороннем.

16 ноября ЕС и Россия подписали меморандум о механизме раннего предупреждения в энергетике, которым предусматривается обмен информацией о поставках энергетических ресурсов, а также предупреждение о возможных перерывах в их поставках.

"Газпром" ожидает роста выручки от экспорта газа

ОАО "Газпром" ожидает роста выручки от экспорта газа в 2010 году до $51 млрд, сообщил на форуме "Газ России-2009" заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев. При этом в 2009 году валютная выручка "Газпрома" от экспорта ожидается в районе $42,5 млрд., сообщает k2kapital.

Медведев указал, что в следующем году "Газпром" планирует экспортировать в страны дальнего зарубежья 160,8 млрд куб. м газа - на 13% больше ожидаемого показателя текущего года на уровне 142 млрд куб. м.

Напомним, что в 2008 году "Газпром" реализовал в странах Европы 184,4 млрд куб. м газа.

Транспорт

СК «Провидна» и «ПриватБанк» начали продажу полисов ОСАГО

Страховая компания «Провидна» и «ПриватБанк» приступили к осуществлению совместного проекта по реализации полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с 1 ноября т.г. полисы ОСАГО от СК «Провидна» можно приобрести в любом из более 3000 филиалов и отделений «ПриватБанка» по всей территории Украины.

Агро

Запасы зерна в Украине к 1 ноября были на 9% меньше прошлогодних

По данным Госкомстата, на 1 ноября 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, в наличии имелось 22,4 млн. тонн зерна (на 9% меньше по сравнению с 1 ноября 2008 г.), в т.ч. 11,1 млн. тонн пшеницы, 5,3 млн. тонн ячменя, 3,6 млн. тонн кукурузы, 0,8 млн. тонн ржи. Об этом сообщил 16 ноября Государственный комитет статистики Украины.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 11,9 млн. тонн зерна (на 14% меньше прошлогодних показателей), в том числе 5,5 млн. тонн пшеницы, ячменя - 3 млн. тонн, кукурузы – 1,7 млн. тонн, ржи - 0,4 млн. тонн. На предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна, имелось в наличии 10,5 млн. тонн зерна (на 2% меньше, чем на 1 ноября 2008 г.), в т.ч. 7,4 млн. тонн (на 2% больше) - на предприятиях, занимающихся хранением зерна.

Согласно данным Госкомстата, запасы семян подсолнечника к 1 ноября т.г. составили 4,9 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2 млн. тонн, а предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, - 2 млн. тонн этой продукции.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,14 грн./долл., продают - по 8,19 грн./долл., курс немного понизился по сравнению с 16 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,09-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,17-8,21 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился по сравнению с 16 ноября - до .

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,97-12,25 грн./евро, по продаже - в пределах 12,26-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 ноября, повысился на 0,2% и составляет в среднем 0,2764/0,2856 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,2835 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., продажи - 8,19 грн./долл. Курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,09-8,17 грн./долл., по продаже - в пределах 8,17-8,21 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного понизился по сравнению с 16 ноября и составляет 12,16/12,30 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,09-12,20 грн./евро, по продаже - в пределах 12,25-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 16 ноября, повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2762 грн./рубль, продажи – не изменился - 0,2857 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,282 грн./рубль, по продаже - в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 17 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,9933, к евро – 11,961973, к российскому рублю – 0,2788.