ВР отменила закон о референдуме

Верховная Рада Украины отменила принятый в этом году закон «О всеукраинском референдуме».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент применил право вето к данному закону и возвратил документ на рассмотрение парламента со своими предложениями.

В то же время ВР не согласилась с предложением главы государства отклонить данный закон. Предложение Президента поддержали 38 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не смог преодолеть вето Президента на этот документ. За преодоление вето проголосовали 155 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку ВР не смогла принять ни одного положительного решения, закон автоматически считается отмененным.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР 296-ю голосами приняла закон о всеукраинском референдуме.

Предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины.

По закону, всеукраинский референдум по народной инициативе - это способ принятия гражданами решения по любому вопросу, за исключением тех, которые предусмотрены статьей 74 Конституции Украины (относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии).

Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, которые имеют право голоса, при условии, что подписи за назначение референдума собраны не менее, чем в двух третях областей, и не менее, чем по сто тысяч подписей в каждой области. Всеукраинский референдум по народной инициативе объявляет Президент Украины.

8 июля глава государства Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону «О всеукраинском референдуме», принятому Верховной Радой 5 июня.