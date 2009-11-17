Шуфрич: “регионалы” снова будут блокировать ВР

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ заявляет, что ПР в случае невыполнения закона о повышении социальных стандартов будет требовать отставки правительства, и не исключает блокирования работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

«Это нонсенс - закон действует, и нашим пенсионерам нужно по нему с 1 ноября насчитывать пенсии, а, насколько нам известно, такого нет. Если доплаты не будут сделаны, и мы не услышим четкую позицию власти по этому вопросу, то мы будем действовать соответственно - будем требовать отставки правительства, и не исключаю блокирования парламента», - заявил народный депутат.

Кроме того, регионалы не исключают привлечения к уголовной ответственности руководства Пенсионного фонда за невыполнение этого закона.

«Мы будем ставить вопрос об ответственности руководителя Пенсионного фонда. Там человек не глупый. Он понимает, что за невыплату пенсий он будет за решеткой», - заявил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им депутатская фракция уже сегодня зарегистрирует во ВР постановление об отставке правительства в связи с невыполнением закона о повышении социальных стандартов.