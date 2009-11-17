В Киеве зарегистрировано свыше 104 тыс. больных гриппом и ОРВИ

В Киеве, по состоянию на 16 ноября, зарегистрировано 104 тыс. 154 человека, заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, и 11 летальных случаев вследствие этих болезней (от начала эпидемии с 29 октября 2009 г.).

Об этом говорится в информации Оперативного штаба Минздрава Украины, обнародованной сегодня Киевской городской санитарно-эпидемиологической станцией.

В частности, за последние сутки отчета (то есть с 15 на 16 ноября – УНИАН) в столице заболели 4 тыс. 964 человека, из которых 3 тыс. 63, – взрослые (в т.ч. 11 – беременных и роженица) и 1 тыс. 901 – дети до 18 лет. За эти же сутки госпитализирован 91 человек. По состоянию на 16 ноября в реанимационных отделениях больниц находятся 13 человек, на искусственной вентиляции легких – 2 человека.

На протяжении последних суток отчета в Киеве не было смертельных случаев от ОРВИ или гриппа.

Согласно официальной информации Минздрава, в городе из числа госпитализированных с начала эпидемии выписано 1 тыс. 333 человека, в т.ч. с диагнозом грипп или пневмония – 536 чел.

По данным Оперативного штаба, по Украине в целом с момента начала эпидемии гриппа и ОРВИ заболели 1 млн. 400 тыс. 999 чел. Из них были госпитализированы 78 тыс. 326 больных. Смертельных случаев по стране от указанных болезней зарегистрировано всего 1 тыс. 136, причем за сутки 16 ноября – 16.

В то же время, в информации Оперативного штаба Минздрава не уточняются конкретные данные о заболеваемости гриппом А/H1N1.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на утро 11 ноября был зарегистрирован 31 случай заболевания гриппом А/H1N1 и 6 смертей от этого вируса.