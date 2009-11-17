Порошенко: сотрудничать с МВФ нужно и до, и после выборов

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО убежден, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должно проходить и до, и после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в аэропорту «Борисполь» после прилета из Бельгии.

«Я убежден, что как до президентским выборам эта работа должна возобновиться, так и после президентских выборов продолжаться. Кандидат, который победит, обязательно будет продолжать сотрудничество с МВФ», - сказал министр.

По словам П.ПОРОШЕНКО, европейцы также убеждены, что Украина должна сотрудничать с МВФ. Он сообщил, что в ходе пребывания в Бельгии он информировал коллег о том, что в настоящее время продолжаются переговоры, и выразил надежду, что сотрудничество с МВФ будет возобновлено в ближайшее время.

«Готовится письмо, которое должны подписать премьер-министр, министр финансов, отдельное письмо будет направлено от председателя НБУ. При выполнении определенных условий я не исключаю, что участие в этом примет и Президент», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. Украина с 2008 года получила уже три транша помощи МВФ на общую сумму 12 млрд. дол. После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов 30 октября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ 7 ноября, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на января 2010 года.

Вместе с тем 9 ноября Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.