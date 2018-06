ВОЗ не зафиксировала в Украине мутации вируса гриппа А/H1N1

Всемирная организация здравоохранения, эксперты которой работали в Украине, не зафиксировала в образцах, взятых у больных украинцев, мутации вируса пандемического гриппа А/H1N1.

Об этом идет речь в сообщении ВОЗ, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, исследования 34-х образцов проводились в двух лабораториях в Лондоне (Mill Hill) и США (Epidemiology and Control of Influenza in Atlanta).

„Предварительные исследования на основе взятых у украинских пациентов образцов не показывают значительных изменений в пандемическом вирусе (H1N1) 2009”, - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В Украине, по состоянию на 16 ноября, зарегистрировано 166 подтвержденных случаев заболевания гриппом A/H1N1, 15 человек умерли.