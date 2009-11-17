Курс НБУ на 18.11.09

Официальный курс НБУ на 18.11.09100 USD США – 799.0300 (17 ноября – 799.3300) 100 EUR – 1188.5571 (17 ноября – 1196.1973) 10 RUR – 2.7863 (17 ноября – 2.7880) Учетные курсы банковских металлов на 18.11.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-90430.22 (17 ноября-90224.37) 961 XAG 10 Серебро-1446.24 (17 ноября-1418.01) 962XPT10Платина-115220.13(17 ноября-113344.99) 964XPD10 Палладий-29644.01(17 ноября-29015.68)

Официальный курс НБУ на 18.11.09 100 USD США – 799.0300 (17 ноября – 799.3300) 100 EUR – 1188.5571 (17 ноября – 1196.1973) 10 RUR – 2.7863 (17 ноября – 2.7880) Учетные курсы банковских металлов на 18.11.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-90430.22 (17 ноября-90224.37) 961 XAG 10 Серебро-1446.24 (17 ноября-1418.01) 962XPT10Платина-115220.13(17 ноября-113344.99) 964XPD10 Палладий-29644.01(17 ноября-29015.68)

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