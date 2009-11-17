Оффшорные компании могут быть причастны к закупке лекарств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному комитету финансового мониторинга изучить возможную причастность оффшорных компаний к закупкам по завышенным ценам лекарств и медицинского оборудования за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам расследования коррупционных действий при закупке за государственные средства медицинского оборудования и лекарств в 2007-2009 годах.

«Я прошу Госфинмониторинг полностью это поддержать за пределами Украины. Я убеждена, что мы уже найдем по цепочке все злоупотребления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Госфинмониторинг должен предоставить информацию об учредителях таких оффшорных компаний, страны их регистрации, а также назвать фамилии тех чиновников, которые стоят за созданием таких компаний-посредников.

Глава правительства напомнила, что в соответствии с постановлениями Кабинета министров, закупка лекарственных средств и медицинского оборудования за бюджетные средства должна осуществляться лишь у компаний-производителей или их официальных дилеров. «Нужно посмотреть, как проводятся тендеры, и как на них допускают не производителей, а десятки посредников», - добавила она.

«Мы должны иметь дело с официальными дилерами, а не с оффшорными компаниями украинского происхождения, и не с чиновниками, которые одной ногой стоят в кабинетах, а второй ногой является учредителями оффшоров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.