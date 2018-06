Главное на 17 ноября (вечер)

Законодательство

Верховная Рада отменила Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о противодействии взяточничеству”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение парламент принял сегодня на заседании.

В частности, на этот ранее принятый закон Президент наложил вето и вернул на рассмотрение ВР со своими предложениями. В то же время парламент не поддержал ни одно из предложений главы государства.

Не смогла ВР преодолеть и вето Президента. За преодоление вето проголосовали лишь 213 народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, закон считается отмененным.

Данным законом предусматривалась более жесткая ответственность за взяточничество в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах.

Для представителей власти, занимающих ответственное и особо ответственное положение, за получение взятки в размере 10 тыс. долларов и более предполагалось лишение свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Для судей, прокуроров и следователей за такое же преступление – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «Об отчуждении земельных участков, других, размещенных на них объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето Президента на данный закон проголосовали 326 народных депутата из 429, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” о выплате помощи при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного документа проголосовал 321 народный депутат из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, выплата помощи при рождении ребенка прекращается в случае: лишения получателя помощи родительских прав; отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав; временного устройства ребенка на полное государственное содержание; прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий в отношении конкретного ребенка; нецелевого использования средств и необеспечения получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка; в случае возникновения других обстоятельств.

Помощь при рождении ребенка насчитывается в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума, - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третью и каждого последующего ребенка. Выплата помощи осуществляется одноразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении последующих 12 месяцев, на второго ребенка – 24 месяцев, на третьего и каждого последующего ребенка – 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Верховная Рада упразднила Закон "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса".

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании парламента.

Принятый Верховной Радой 21 мая 2009 года Закон Украины "О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса" Президент заветировал и возвратил в парламент. Глава государства указал, что законом, поступившим на подпись, внедряется на период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса мораторий на приобретение залогодержателем или ипотекодержателем права обращения взыскания на предмет залога или ипотеки в случае, если предметом залога или ипотеки является жилая недвижимость, в которой постоянно проживают граждане. Президент не согласился с этим и предложил парламенту отклонить данный закон. Однако предложение Президента сегодня поддержали только 26 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале. Парламент также не смог преодолеть вето Президента, поскольку за это проголосовали 56 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Поскольку парламент не смог принять ни одного решения, данный закон считается отмененным.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает об участившихся случаях подделки денежных знаков номиналом 200 гривень 2001 года выпуска.

В телеграмме НБУ (от 16 ноября т.г. №08-025/24607), текстом которой располагает УНИАН, в частности, говорится: «Сообщаем, что на протяжении 2009 года значительно увеличилось количество изъятых из обращения поддельных банкнот номиналом 200 гривень 2001 года выпуска».

Нацбанк информирует о выявленных трех основных вариантах подделки. Основные признаки подделки: банкнота склеена из двух листов, флуоресценция бумаги отсутствует, поверхность банкноты гладкая или может быть деформирована путем тиснения. В поддельных банкнотах водяной знак и защитная лента имитированы печатью, при этом текст на защитной ленте не читается. Рельефность элементов в месте расположения портрета Леси Украинки имитирована нанесением прозрачного слоя из клея.

В Нацбанке отмечают, что подлинность таких банкнот определяется не только с помощью универсальных детекторов валюты, полуавтоматических детекторов и автоматизированных систем сортировки банкнот, а также при внимательном визуальном контроле.

Годовой дефицит общего фонда Государственного бюджета Украины составит около 40 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил первый заместитель главы СП Александр ШЛАПАК во время встречи с журналистами региональных СМИ, находясь в Запорожье.

По его словам, эту тенденцию иллюстрирует состояние выполнения Госбюджета за текущий год, поскольку за 10 месяцев 2009 г. в общий фонд Госбюджета мобилизовано 120 млрд. 907,4 млн. грн., или 65,7% годового плана.

По мнению А.ШЛАПАКА, за два месяца, которые остались до конца года, получить определенную законом сумму нереально. Об этом, по его словам, свидетельствуют и среднемесячные показатели поступлений, и тот факт, что более 11 млрд. грн. налогов собрано заранее. Таким образом, можно прогнозировать годовой дефицит общего фонда бюджета на уровне около 40 млрд. грн.

А.ШЛАПАК прогнозирует ухудшение ситуации с выплатами зарплат работникам бюджетных учреждений и выполнением социальных гарантий. «Этот год еще как-то дотянем. Но нет ответа на вызовы, которые ожидают нас в следующем году при абсурдно спланированном на нереальных макропоказателях проекте Госбюджета-2010, представленном правительством», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил комплекс проблем в налоговой системе, неопределенность условий снабжения газа, критическую ситуацию с платежеспособностью НАК «Нафтогаз Украины», стагнацию банковского сектора.

А.ШЛАПАК также объяснил позицию, которой руководствовался Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО при подписании закона о повышении соцстандартов: «Ключевым является то, что Конституция обязывает обеспечить размер пенсий, других видов социальных выплат и помощи на уровне, не ниже чем прожиточный минимум».

Он отметил отсутствие оснований для недовольства предпринимателей и промышленников, вызванного необходимостью повышения тарифной ставки 1-го разряда. «Согласно Генеральному соглашению, которое подписывали и правительство, и работодатели, на период до введения размера минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума минимальная тарифная ставка для рабочего 1-го разряда в производственной сфере устанавливается в размере 120% минимальной заработной платы, которая составляет 780 грн. против 744 грн., предусмотренных в законе», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Сегодня торги по паре доллар США/гривня стартовали с отметок 8,1100/8,1600, и к 11:00 курс составил 8,0900/8,1600. К 13:00 спрэд сузился до 8,1100/8,1400, и на момент закрытия цены вышли на уровень 8,1200/8,1500.

Об этом сообщает компания «Укрдилинг».

Максимальный средний уровень составил 8,1200/8,1600 в 10:08, минимальный средний – 8,0993/8,1020 в 12:18. НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0,2820/0,2845, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0,2825/0,2850.

Торги по евро стартовали с отметок 12,1475/12,2073. К 11:00 цены понизились до 12,1337/12,1934 и на момент закрытия торговой сессии, еще понизившись, составили 12,0717/12,1312 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:05 (12,1507/12,2106), а минимальный средний – в 14:20 (12,0406/12,1001)).

Эпидемия гриппа

В Киеве, по состоянию на 16 ноября, зарегистрировано 104 тыс. 154 человека, заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, и 11 летальных случаев вследствие этих болезней (от начала эпидемии с 29 октября 2009 г.).

Об этом говорится в информации Оперативного штаба Минздрава Украины, обнародованной сегодня Киевской городской санитарно-эпидемиологической станцией.

В частности, за последние сутки отчета (то есть с 15 на 16 ноября – УНИАН) в столице заболели 4 тыс. 964 человека, из которых 3 тыс. 63, – взрослые (в т.ч. 11 – беременных и роженица) и 1 тыс. 901 – дети до 18 лет. За эти же сутки госпитализирован 91 человек. По состоянию на 16 ноября в реанимационных отделениях больниц находятся 13 человек, на искусственной вентиляции легких – 2 человека.

На протяжении последних суток отчета в Киеве не было смертельных случаев от ОРВИ или гриппа.

Согласно официальной информации Минздрава, в городе из числа госпитализированных с начала эпидемии выписано 1 тыс. 333 человека, в т.ч. с диагнозом грипп или пневмония – 536 чел.

По данным Оперативного штаба, по Украине в целом с момента начала эпидемии гриппа и ОРВИ заболели 1 млн. 400 тыс. 999 чел. Из них были госпитализированы 78 тыс. 326 больных. Смертельных случаев по стране от указанных болезней зарегистрировано всего 1 тыс. 136, причем за сутки 16 ноября – 16.

В то же время, в информации Оперативного штаба Минздрава не уточняются конкретные данные о заболеваемости гриппом А/H1N1.

Всемирная организация здравоохранения, эксперты которой работали в Украине, не зафиксировала в образцах, взятых у больных украинцев, мутации вируса пандемического гриппа А/H1N1.

Об этом идет речь в сообщении ВОЗ, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, исследования 34-х образцов проводились в двух лабораториях в Лондоне (Mill Hill) и США (Epidemiology and Control of Influenza in Atlanta).

„Предварительные исследования на основе взятых у украинских пациентов образцов не показывают значительных изменений в пандемическом вирусе (H1N1) 2009”, - отмечается в сообщении.

