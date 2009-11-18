АНОНС на 18 ноября

Брифинг заместителя Председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко.

* * *

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* * *

Заседание Кабинета Министров Украины.

* * *

Пресс-конференция на тему: "Саммит ЕС-РФ: вызовы для Украины". Участники: директор Института глобальных стратегий В.Карасев, представитель президента по вопросам международной энергетической безопасности Б. Соколовский.

* * *

Пресс-конференция временного администратора АО "Родовид Банк" Сергея Щербины и временного администратора ООО "Укрпромбанк" Константина Раевского на тему: "О передаче обязательств по вкладам физических лиц от ООО "Укрпромбанк" в АО "Родовид банк".

* * *

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Демонтаж малых архитектурных форм в г.Киеве”. Приглашены: Виталий Апостолов, председатель киевского представительства Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Николай Гоцкий, депутат КГГА от блока Литвина; Геннадий Черевко, и.о.председателя ОО «Правозахист»; Виктор Кобылянский, адвокат; Роман Солодкий и Дмитрий Трофимов - предприниматели. Созданное 27 ноября 2008 года КП "Киевское инвестиционное агентство" стало единственным оператором по размещению малых архитектурных форм в Киеве. Процесс подачи, оформления и переоформления документов достаточно долог, дорого и непрозрачен, это может стимулировать предпринимателей прибегать к взяткам. Предприниматели обеспокоены такой ситуацией и решили объединиться с властью и общественными организациями (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (097)2888229.

* * *

Круглый стол на тему: «Украина - ЕС: общие энергетические вызовы и перспективы» при участии вице-премьер-министра Украины Григория Немыри.

* * *