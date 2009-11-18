ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 ноября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кому принадлежит украинский рынок лекарств», в котором пишет – в первом полугодии 2009 года объем отечественного фармацевтического рынка превысил 12 млрд. грн. Львиная доля этой суммы — 8 млрд. грн. — приходится на десять компаний-лидеров рынка. Собственниками большинства из этих компаний являются оффшорные компании либо непубличные бизнесмены…

http://delo.ua/biznes/rynki/komu-prinadlezhit-ukrainskij-rynok-lekarstv-134081/

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Также «Дело» в материале «Быстро и дешево похоронить бизнес» пишет - в Верховную Раду поступил законопроект, который может значительно ускорить и удешевить процедуру банкротства украинских компаний. На скорейшем принятии такого закона настаивают Международный валютный фонд и Мировой банк…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/bystro-i-deshevo-biznes-134082/

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«Дело» в публикации «Вокруг трассы Киев - Одесса разгорелся международный скандал» пишет - итальянские Torno Global Contracting и Beta Funding требуют от «Укравтодора» и Минтранссвязи выплатить 45 млн. евро компенсации за нарушение условий договора по реконструкции дороги Киев – Одесса…

http://delo.ua/biznes/kompanii/vokrug-trassy-kiev-odessa-razgorelsja-mezhdunarodnyj-skandal-134077/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Иск не оправдался» пишет – вчера стало известно, что "Укрнафта" не смогла добиться у государства признания права на 8,49 млрд кубометров газа, которые компания закачала в подземные хранилища. Стоимость этого объема, исходя из рыночной цены, превышает $2,3 млрд. Впрочем, "Нафтогаз" уже продал этот газ населению по льготной цене. Эксперты уверены, что судебное решение поможет Кабинету министров занять более уверенную позицию в переговорах о перечислении компанией дивидендов, положенных государству…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1276693

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Ющенко решил земельный вопрос» пишет – визит Виктора Ющенко в Объединенные Арабские Эмираты оказался успешным – власти ОАЭ выразили готовность реализовать совместные проекты в агропромышленной и авиастроительной отраслях. Для их завершения ОАЭ обещают в срочном порядке открыть посольство в Киеве…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1276707

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Аэросвит» окрылен помощью» пишет - большая кредиторская задолженность авиакомпании "Аэросвит" вынудила акционеров перевозчика дотировать собственный бизнес. Вчера было объявлено о намерении мажоритарных собственников "Аэросвита" выделить перевозчику кредит на сумму $30 млн. для выплаты долговых обязательств, уровень которых в самой компании называют критическим…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1276703

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Издание «Экономические известия» в публикации «Запасной вариант для промышленности» пишет - производители азотных удобрений просят поддержки у правительства, чтобы наладить поставку импортного сжиженного газа. Аналитики считают, что подобная модель - наиболее выгодное и вероятное решение при диверсификации поставок газа, но отмечают, что это капиталоемкий и долгосрочный в плане реализации проект…

http://eizvestia.com/markets/full/4185709

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«Экономические известия» в публикации «Страховщикам покажут надежного» пишут - Лига страховых организаций (ЛСОУ) учредила страховую премию «Страховая компания года». И хотя к условиям конкурса есть немало претензий, в лиге надеются, что он поможет повысить доверие к страховому рынку…

http://eizvestia.com/fin/full/4185705

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«Газета по-киевски» в материале «Грабитель с топориком вернулся в банк» пишет – вчера утром на Куреневке налетчик в медицинской маске разгромил отделение «Индекс банка» и вынес более 100 тыс. грн. Это происшествие пополнило список участившихся нападений на банки. В связи с этим на координационном совещании прокуратуры и правоохранительных органов генеральный прокурор Александр Медведько приказал подчиненным до 1 декабря проверить наличие в банках системы охраны. В случае если охраны нет, планируется возбуждать уголовные дела против руководителей банков за служебную халатность…

http://mycityua.com/articles/city/2009/11/18/041634.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве торгуют работой в милиции и роддоме» пишет – из-за кризиса и массовых сокращений в столице все активнее торгуют рабочими местами. Например, чтобы устроиться инспектором в столичную СЭС надо заплатить $600, инспектором в налоговую — $500, а медсестрой в роддом — $300. Кадровики говорят, что в основном речь идет о должностях в контрольно-разрешительной системе, то есть там, где у человека будет возможность быстро «отбить» вложенное…

http://www.segodnya.ua/news/14094738.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Коллекторские услуги: "бизнес" совершенствуется...» пишет - коллекторские агентства активно "трудятся" в Украине с конца прошлого года, но до сегодня их деятельность не узаконена. Между тем, в нашей стране можно устроиться и без этого...

http://economics.unian.net/rus/detail/26442

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Повышение соцстандартов – результат не нужен, в отличие от процесса» пишет - повышение "минималки" срывает выполнение как нынешнего, так и будущего бюджетов. И оппозиция, и действующая власть «рады» этому одинаково. А нам их разборки помогут сделать выбор…

http://economics.unian.net/rus/detail/26496

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Дорогая альтернатива» пишет – повышение надежности поставок газа в Европу дорого обойдется «Газпрому». Доставка сырья по трубе «Южный поток» будет втрое дороже украинского маршрута, подсчитали германская RWE и East European Gas Analysis…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/11/18/219142

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Издание «Известия» в публикации «Подайте копеечку - на квартиру не хватает» пишет – в московской подземке, по данным милиции, кормятся до 150-200 нищих-профессионалов с собственными бригадами прикрытия и материального обеспечения. Хватает "профи" не только на хлеб с маслом, но и на новые иномарки и даже квартиры…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3135453/

(УНИАН)