ВОЗ: Вирус пандемического гриппа в Украине не мутировал

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила результаты международного исследования образцов вируса гриппа, взятых у пациентов в Украине. В ходе тестов каких-либо значительных изменений или особенностей в этих образцах не выявлено, сообщает k2kapital.

Быстро изменяющаяся эпидемиологическая ситуация в Украине главным образом связана с активностью гриппа А(H1N1). Тестирование его биологических образцов в двух международных центрах, входящих в сеть ВОЗ по эпиднадзору за гриппом, не выявило каких-либо признаков того, что пандемический вирус мутировал в более опасную форму.

Лицензированные на данный момент пандемические вакцины соответствуют циркулирующему в стране вирусу и могут обеспечить хорошую защиту населения.

ВОЗ выразила признательность украинскому правительству за открытый обмен образцами в целях глобального мониторинга за тенденцией изменений вируса.

Исследования образцов вируса из Украины проводились в центре ВОЗ по исследованиям в области гриппа в Лондоне и в центре ВОЗ по эпиднадзору, эпидемиологии и борьбе с гриппом в Атланте, Джорджия, США. Эксперты протестировали в общей сложности 34 образца.

Обычный грипп может защитить от т.н. "свиного"

Люди, несколько раз болевшие обычным гриппом или же несколько раз проходившие вакцинацию, возможно, в некоторой степени защищены от вируса т.н. "свиного" гриппа, сообщили американские исследователи. Об этом сообщает Reuters.

Они нашли доказательство того, что иммунная система человека может частично распознавать вирус H1N1, который в чем-то все же схож с сезонными вирусами гриппа.

«Свиной грипп немного похож на обыкновенный грипп, что может говорить о том, что у человека уже есть частичный иммунитет против него. Возможно, это может сделать заболевание менее тяжелым среди основной массы населения, чем предполагалось ранее», - сказал Алессандро СЕТТЕ, глава Центра инфекционных заболеваний в Калифорнии.

Исследование также может помочь объяснить, почему многие пожилые люди не так тяжело переносят это заболевание, сообщила Эллисон ДЕКХАТ-АВГУСТИН из Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний.

«У взрослых может быть частичный иммунитет против H1N1», - сказала она.