Богословская: Украине следует отказаться от централизации

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ убеждена, что Украине следует отказаться от жесткой централизации и создавать условия для жизни во всех регионах страны, а не только в Киеве.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе И.БОГОСЛОВСКОЙ, она заявила в Харькове.

«Харьков - юридическая Мекка Украины. Моя мечта - перенести в Харьков Верховный и Конституционный суды Украины. Это может стать первым шагом к децентрализации власти и созданию условий для развития украинских регионов», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она отметила, что настоящая Украина начинается на расстоянии пятидесяти километров от Киева. “Там люди брошены на произвол судьбы, один на один со своими проблемами, нет инфраструктуры, отсутствуют перспективы найти достойную работу. Пройдет еще несколько десятилетий, и в Черниговской, Кировоградской, Сумской областях и во многих других регионах Украины просто исчезнут сотни населенных пунктов”, - предостерегла политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула: «Нам необходимо отказаться от жесткой централизации, когда все деловые и административные центры расположены в Киеве. Например, финансовые биржи можно абсолютно безболезненно перенести из Киева в Днепропетровск, Министерство промышленности и Министерство угольной промышленности - в Донецк или Луганск. Этим решениям мы создадим сотни и тысячи новых рабочих мест в регионах и сможем наполнить местные бюджеты».

Кандидат на пост Президента Украины также напомнила, что все попытки авиаперевозчиков увеличить количество внутренних авиарейсов завершились поражением, и это достаточно красноречивый факт.

«Люди едут лишь в Киев и из Киева. У них нет потребности и средств путешествовать из Львова в Донецк, из Чернигова в Ивано-Франковск. Именно поэтому иногда у нас возникает непонимание между людьми из разных частей Украины. И появление нескольких административных центров будет способствовать налаживанию сотрудничества, миграции между разными городами в пределах всей Украины», - резюмировала И.БОГОСЛОВСКАЯ.