Новая Зеландия наименее подвержена коррупции

Новая Зеландия названа страной, в наименьшей степени подверженной коррупции. Такие сведения опубликованы сегодня международной неправительственной организацией Transparency International по итогам исследования "Индекс восприятия коррупции"/ИВК/, который составляется на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

ИВК ранжирует 180 стран мира по шкале от 0 до 10 баллов, причем ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а десять - наименьший.

Согласно данным, наряду с Новой Зеландией, наименее подвержены коррупции такие страны, как Дания /9,3/, Сингапур /9,2/, Швеция /9,2/ и Швейцария /9,0/.

Список замыкают Сомали, Афганистан, Мьянма и Судан, набравшие соответственно 1,1, 1,3, 1,4 и 1,5 балла. По мнению экспертов Transparency International, высокий уровень коррупции в этих государствах объясняется "нестабильной обстановкой, вызванной военными действиями и внутриполитическими конфликтами".

Тransparency International занимается проблемой борьбы с коррупцией 1993 года. На сегодняшний день она имеет 100 зарубежных отделений, деятельность которых координируется международным секретариатом, расположенным в Берлине. "Индекс восприятия коррупции" в мире готовится ежегодно с 1995 г.