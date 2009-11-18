Впервые в СНГ выпущен профессиональный учебный Форекс-фильм высокого уровня, отмечают в компании «FOREX MMCIS group». Презентация фильма состоялась 17 ноября на сайте www.forex-mmcis-film.ru

Фильм призван помочь новичкам разобраться в основах рынка Форекс, узнать о его истории, научиться пользоваться основными понятиями Форекс и работать с торговой платформой MetaTrader 4.

«Просмотрев фильм, вы научитесь применять на практике полученные знания, а также вместе с ведущим пройдете от начала до конца процесс регистрации на сайте forex-mmcis.ru, что даст вам доступ в центр управления вашим Форекс-бизнесом – ваш личный кабинет», - отмечают создатели фильма.

Поскольку реальный доход вы сможете получать только от реальной торговли, то и без внесения депозита не обойтись. Фильм наглядно покажет, как это сделать.

Авторы Форекс-фильма считают, что «один раз увидеть – лучше, чем сто раз услышать или прочитать, поэтому и пользы от 56 минут, которые вы потратите на просмотр фильма, будет больше, чем от долгих часов, проведенных за чтением умных книг и слушанием нудных лекций о Форекс».