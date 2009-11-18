«Фокстрот» стал «Выбором года 2009»

Киев. На девятой Торжественной церемонии награждения победителей Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Украине медаль «Выбор года 2009» в номинации «Лучшая сеть магазинов электроники и бытовой техники в Украине» получила компания “Фокстрот. Техника для дома”. Компания «Фокстрот. Техника для дома» традиционно принимала участие в национальном конкурсе, получив в этом году свою 7 медаль, которую вручили и.о. исполнительного директора компании Юрию ПОНОМАРЕНКО.

«Получить награду в седьмой раз для нас очень почетно, потому что сложнее всего – удержать достигнутый ранее результат. В нынешней экономической ситуации нам удалось сохранить лояльность Покупателей благодаря профессиональному подходу нашего персонала. Для нас очень важно, чтобы покупатель чувствовал себя в магазинах нашей сети комфортно, поэтому «Выбор года 2009» дает нам основания полагать, что мы держим должный уровень. Выбор потребителя – это наша глобальная цель. Чем больше людей выбирают «Фокстрот. Техника для дома», тем больше это подтверждает нашу ориентацию на клиента в течение уже 15 лет», - сказал и.о. исполнительного директора компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий ПОНОМАРЕНКО.

Благодаря многоуровневой методологии отбора получить «Выбор года №1» непросто: победителей определяют по результатам всеукраинского маркетингового исследования компании «TNS Ukraine». Материалы исследования подаются на рассмотрение Экспертного совета в составе около 250 человек, которые рассматривают качество товаров и услуг. Имиджевое позиционирование и продвижение товаров и услуг на рынке оценивают представители ведущих рекламных агентств. Свои выводы делает Высокое жюри, в состав которого входят известные украинские артисты, ведущие, спортсмены, представители маркетинговых компаний и СМИ. А определяет победителей Оргкомитет фестиваля-конкурса.

Гала-концерт, посвященный победителям и гостям фестиваля-конкурса, традиционно проводился в НДИ «Украина». Двери дворца были открыты с 15:30, где посетители имели возможность осмотреть выставку товаров-участников. В 17.00 на сцене появились ведущие концерта Снежана Егорова и Андрей Доманский, которые в течение праздника создавали весёлое настроение гостям. Также в концертной программе приняли участие группы "Горгишелли", "Крихітка Цахес", "Бумбокс", спел Стас Пьеха, станцевал Владислав Яма, удивил своими номерами эквилибрист Эрнест Пальчиков. Кульминацией события стало феерическое лазерное шоу.

Телевизионную трансляцию концерта можно будет увидеть в Новогоднюю ночь на «5 канале».Во время гала-концерта методом компьютерного отбора случайных чисел более 150 зрителей получили подарки от компаний-победителей. Владелице билета (18 ряд 56 место, Юлия) посчастливилось стать обладательницей холодильника от “Фокстрот”. «Очень здорово дарить подарки, а особенно, когда это неожиданный сюрприз. Юлия была очень удивлена и одновременно обрадована такой удачей. Надеемся, что новый холодильник станет незаменимой деталью домашнего комфорта», - сказала ведущий специалист по PR компании "Фокстрот. Техника для дома" Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

Престиж награды, полученной в седьмой раз, станет отличным стимулом продолжать внедрение высоких стандартов обслуживания в каждом из 205 магазинов сети.

Справочно. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 16 ноября 2009 года компания насчитывает 268 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 200 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 35 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.